Военные ЮВО вернулись из Пакистана после учений "Дружба-2018"

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа вернулись в Россию из Пакистана после завершения учений "Дружба-2018", сообщается на сайте Минобороны РФ.

"Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) прибыли в Россию из Исламской Республики Пакистан (Пакистан) после проведения совместного учения "Дружба-2018", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, военнослужащие двух стран в течение двух недель обменивались опытом и отрабатывали задачи по горной, разведывательной и тактической подготовкам в горных условиях, провели разведывательно-засадные и диверсионные действия, а также штурмовые операции.

Добавляется, что мероприятия проводились в соответствии с планом международного военного сотрудничества и были направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.