Фрегат "Адмирал Макаров" пополнит соединение ВМФ в Средиземное море

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" вышел из Севастополя в направлении Средиземного моря, чтобы пополнить соединение ВМФ России, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв.

"В соответствии с планом боевой подготовки фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" вышел из Севастополя и взял курс на черноморские проливы. В соответствии с поставленной задачей экипаж корабля будет действовать в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море", — сказал он.

По словам Рулёва, при подготовке к походу экипаж фрегата провел корабельные учения. В частности, были отработаны плавание и маневрирование в районах интенсивного судоходства, выполнены артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, отработано поражение условного противника ракетным комплексом "Калибр-НК".

Фрегат "Адмирал Макаров" является третьим фрегатом морской зоны проекта 11356 и назван в честь российского флотоводца и учёного, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Передача фрегата флоту и подъём на нем Военно-морского флага состоялись 27 декабря 2017 года.

Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток. "Адмирал Макаров" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", зенитным ракетным комплексом "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).