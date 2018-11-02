ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Делегация Организации Объединенных Наций (ООН) высоко оценила миротворческую операцию, проведенную военнослужащими Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на учениях "Нерушимое братство-2018" в Свердловской области, сообщил в пятницу журналистам помощник генерального секретаря ООН по военным вопросам генерал-лейтенант Карлос Лойти.

"То, что я сегодня увидел, это профессиональные действия по защите гражданского населения, демонстрация профессионализма в ведении миротворческих операций. ОДКБ продемонстрировала свою готовность оказывать помощь секретариату ООН и участвовать в миротворческих операциях. Мы очень заинтересованы в поддержке ОДКБ, и я надеюсь, что мы продолжим развивать этот подход", — сказал Лойти.

Он добавил, что на учениях была грамотно спланирована организация взаимодействия миротворцев с полицией и МЧС.

Во время активной фазы учений национальные контингенты стран ОДКБ провели миротворческую операцию на территории условного государства, не входящего в ОДКБ, по резолюции ООН. Также отработано подавление массовых беспорядков, освобождение заложников и размещение беженцев.

В учениях "Нерушимое братство-2018", которые с 30 октября по 2 ноября проходили в Свердловской области, были задействованы воинские контингенты из шести государств — членов ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. РФ на учениях представляли военнослужащие Центрального военного округа. Общая численность участников маневров составила около 1,3 тысячи человек, задействовано 300 единиц военной техники и 20 единиц различных видов воздушных судов, в том числе беспилотные летательные аппараты.