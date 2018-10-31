Два Ту-160 выполняют плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполняют плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполняют плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Самолеты вышли в заданный район для выполнения полетного задания. Общая продолжительность полета составит около 10 часов, после чего экипажи Воздушно-космических сил России выполнят посадку на аэродром базирования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.