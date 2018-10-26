Минобороны опубликовало видео запусков ракет с фрегата "Адмирал Горшков"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Минобороны опубликовало на Youtube видео учений головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" в Баренцевом море.

На кадрах видно, как корабль отрабатывает защиту от самолетов. Во время учений были задействованы бортовое радиотехническое вооружение и зенитно-ракетный комплекс.

Проведение испытаний обеспечивали малый противолодочный корабль "Снежногорск" и самолеты объединения ВВС И ПВО Северного флота.

"Адмирал Горшков" был принят в боевой состав Военно-морского флота 28 июля.

Ранее сообщалось, что третий и четвертый фрегаты проекта 22350 "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков" передадут в ВМФ в срок — до конца 2021 и 2022 годов соответственно.