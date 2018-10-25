Путин призвал воспитывать патриотизм у военнослужащих

Президент РФ В. Путин встретился с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности

Президент РФ В. Путин встретился с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Военно-политические органы в войсках должны воспитывать патриотизм и чувство ответственности за Родину у военнослужащих, основываясь на многовековых традициях духовно-нравственных основ российской армии, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом он сказал на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших (специальных) воинских званий и классных чинов.

"В этом году в Вооруженных силах созданы военно-политические органы. Их цель — воспитывать молодое поколение военнослужащих на примерах патриотизма, верности воинскому долгу, ответственности за Родину. Испокон веков эти ценности служили духовно-нравственной основой российской армии, питали ее победный дух", — сказал Путин.

Так, подчеркнул президент, должно быть и в будущем.