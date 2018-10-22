Патрушев и Болтон обсуждают сотрудничество в сфере безопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Москве. 22 октября 2018

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Москве. 22 октября 2018

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Вопросы российско-американского сотрудничества по безопасности вошли в повестку проходящей в Москве встречи секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Николай Патрушев и Джон Болтон на встрече в Москве обсуждают широкий круг вопросов международной безопасности и российско-американского сотрудничества в сфере безопасности", — отметил Аношин.