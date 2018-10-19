Американский самолет провел разведку у западных границ России

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135U совершил полет вдоль западных границ России. Данные о его маршруте опубликовал ресурс PlaneRadar.
Воздушное судно с регистрационным номером 64-14849 и позывным LUIGI16 заметили в воздушном пространстве Литвы. RC-135U также пролетел над территорией Латвии и Эстонии.
Самолет приближался к российской границе на расстояние 52,75 километра.
09:45 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 19 октября 2018 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США, рег. номер 64-14849 #Boeing RC-135U, позывной #LUIGI16, в воздушном пространстве Литвы🇱🇹#RC135 #USAF pic.twitter.com/9gHDKEv9d6
Активность у российских границ
Минобороны неоднократно призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.