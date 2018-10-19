Американский самолет провел разведку у западных границ России

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135U совершил полет вдоль западных границ России. Данные о его маршруте опубликовал ресурс PlaneRadar.

Воздушное судно с регистрационным номером 64-14849 и позывным LUIGI16 заметили в воздушном пространстве Литвы. RC-135U также пролетел над территорией Латвии и Эстонии.

Самолет приближался к российской границе на расстояние 52,75 километра.

Активность у российских границ

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ заметно увеличилась. Так, 8 октября стратегический дрон ВВС США заметили у побережья Крыма, двумя днями ранее — неподалеку от Калининградской области. За неделю до этого американский беспилотник также зафиксировали в районе Крыма и Краснодарского края.

Минобороны неоднократно призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.