Российская армия получит объединенную систему цифровой связи

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Вооруженные силы России получат объединенную систему цифровой связи, сообщил начальник Главного управления связи ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов.

"Одной из первоочередных задач строительства в области военной связи является создание и развёртывание объединённой автоматизированной цифровой системы связи (ОАЦСС) Вооружённых сил РФ на основе применения последних отечественных разработок в области современных цифровых средств спутниковой, радио-, радиорелейной и тропосферной связи, а также цифровых систем передачи информации с применением волоконно-оптических технологий", — приводит слова Арсланова газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

По его словам, важная роль будет отведена спутниковой связи. Военные спутники позволяют обеспечить надёжной связью абонентов различного ранга: от пунктов управления стратегического звена до подвижных объектов в тактическом звене управления, включая командиров отдельных подразделений (персональную связь), отмечает Арсланов.

Для обеспечения связи на поле боя в новую систему войдут радиостанции шестого поколения, которые смогут "строить сети когнитивной радиосвязи с увеличенной пропускной способностью, в том числе в условиях организованных и непреднамеренных помех".

"Для функционирования единого контура управления от средств разведки до средств огневого поражения разработаны и поставляются в войска универсальные носимые комплекты военнослужащих и комплексы разведки, управления и связи. Входящие в их состав средства связи имеют малые массогабаритные размеры и обеспечивают передачу речи и данных при воздействии средств радиоподавления противника", — рассказал Арсланов о системах связи для разведчиков.

День военного связиста ежегодно празднуется в России в день основания войск связи Вооружённых сил РФ – 20 октября.