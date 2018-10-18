Россия скоро поставит на вооружение комплексы "Авангард", заявил Путин

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия в ближайшие месяцы поставит на вооружение комплексы "Авангард", заявил во время выступления на площадке дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин.

"В ответ на строительство ПРО Соединенных Штатов мы совершенствуем свои ударные комплексы, причем несколько у нас на вооружении уже стоят, некоторые вот будут поставлены в самое ближайшее время, в ближайшие месяцы, я имею в виду систему "Авангард", — сказал Путин.

Первого марта президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, заявил, что в РФ создана система "Авангард", способная совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. В июле Минобороны России сообщило о начале серийного производства гиперзвуковых боевых блоков "Авангард".