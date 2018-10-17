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Двести Хиросим. На что были способны межконтинентальные ракеты РС-16

(обновлено: 08:15 17.10.2018)
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© Фото : Alexander Melnik/ https://myauu.livejournal.com/120116.htmlМежконтинентальная Баллистическая Ракета МР-УР-100 в городе Байконур в парке МираМежконтинентальная Баллистическая Ракета МР-УР-100 в городе Байконур в парке Мира
© Фото : Alexander Melnik/ https://myauu.livejournal.com/120116.html

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Повышенная надежность, "минометный" старт, хорошая точность и четыре боевых блока общей мощностью до трех мегатонн — сорок лет назад, 17 октября 1978 года, на боевое дежурство заступил первый полк межконтинентальных баллистических ракет РС-16Б (МР УР-100 УТТХ). Эти шахтные МБР — модификация РС-16А (МР УР-100), которые в 1970-х вытеснили из войск моноблочных предшественников РС-10 (УР-100). Семейство "соток" обеспечивало неприкосновенность границ СССР и России почти 30 лет — с 1967-го по 1995-й год, подарив отечественной школе ракетостроения немало интересных технологий.

Четыре в одном

МБР тяжёлого класса Сармат. Архивное фото
© Фото : Минобороны РФ
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Жидкостная РС-10, принятая на вооружение в 1966-м, — самая массовая межконтинентальная баллистическая ракета за всю историю Ракетных войск стратегического назначения. За шесть лет было развернуто 990 шахтных пусковых установок с МБР этого типа. Главная задача, которую решали создатели ракеты, — уменьшение времени от команды на пуск до непосредственно старта. Для этого специалисты ОКБ-42 реализовали ряд оригинальных конструктивных решений, ставших в дальнейшем обязательными для жидкостных МБР. РС-10, в частности, была заправлена топливом в течение всего срока боевого дежурства (десять лет) и располагалась в транспортно-пусковом контейнере (ТПУ), предохранявшем ракету от воздействия окружающей среды. В итоге интервал между командой на пуск и стартом МБР сократился до трех минут.

РС-10 была для своего времени эффективной, точной и мощной. Ракета могла забросить легкую (0,5 мегатонны) или тяжелую (1,1 мегатонны) головную часть на 10,6 и пять тысяч километров соответственно. Однако в 1960-х появились первые системы противоракетной обороны, способные перехватывать одиночные боеголовки. СССР и США, достигшие серьезного прогресса в миниатюризации ядерных зарядов, приступили к созданию разделяющихся головных частей индивидуального наведения. Установка нескольких боеголовок на одну ракету обходилась дешевле, чем изготовление носителя под каждый моноблок, и в разы повышала эффективность оружия массового уничтожения.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОбразцы баллистических ракет первого поколения в учебно-научном центре Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Образцы баллистических ракет первого поколения в учебно-научном центре Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого

Новую МБР разрабатывали с августа 1970-го, приняли на вооружение в 1975-м. По массогабаритным характеристикам РС-16А была близка к Р-10 и без проблем помещалась в ТПУ предшественницы. Соответственно, не было необходимости в новых шахтных пусковых установках (ШПУ). Ракета оснащалась четырьмя боевыми блоками мощностью от 0,5 до 0,75 мегатонны каждый. Таким образом, одним пуском советские РВСН могли устроить противнику 200 Хиросим. Дальности стрельбы — 10–11 тысяч километров: доставали до любого американского города. Жесткие ограничения по длине МБР привели к внедрению еще одного новшества. Для РС-16А разработали специальный головной обтекатель со складывающимся наконечником из двух полуоболочек, которые после выхода ракеты из ШПУ складывались под действием пружинных приводов и образовывали острый конус.

"Минометный" старт

Подготовка к запуску ракеты
© РИА Новости / Сергей Казак
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Еще более революционное новшество — использование так называемой "минометной", или "холодной" схемы старта. Двигатели первой ступени ракет предыдущих поколений запускались "по-горячему" — прямо в шахтах, продукты сгорания выводились через боковые газоотводные каналы. РС-16А из ШПУ выбрасывал пороховой аккумулятор давления — своеобразный вышибной заряд. Двигатель включался, когда ракета была уже в воздухе. Это технологическое решение серьезно экономит запас топлива в баках МБР, а газовая струя двигателя меньше воздействует как на пусковую установку, так и на саму ракету. Кстати, именно "минометный" старт сделал возможным пуски баллистических ракет с подводных лодок.

Разработка модернизированной "сотки" Р-16Б с улучшенными тактико-техническими характеристиками (МР УР-100 УТТХ) началась в 1976 году. Внешне новая ракета мало отличалась от предшественницы, но существенно превосходила ее по боевым возможностям — в 1,5-2,5 раза. МБР оснастили усовершенствованной системой управления с повышенной надежностью. ТТХ удалось улучшить за счет применения новых боевых блоков и системы разведения головной части. Точность попадания в цель повысилась в два раза. Система управления — автономная инерциальная, способная выполнять переприцеливание в процессе предстартовой подготовки.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкМежконтинентальные баллистические жидкостные ракеты стационарного базирования РС-16
© РИА Новости
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Межконтинентальные баллистические жидкостные ракеты стационарного базирования РС-16

Впервые в практике советского ракетостроения использовалась автономная бортовая система прицеливания "Меридиан", позволявшая Р-16Б стартовать и выйти на траекторию после ядерного взрыва вблизи пусковой позиции. Это решение серьезно повышало выживаемость ракетных комплексов в случае нанесения вероятным противником первого удара.

Радиолокационная станции системы противоракетной обороны Дон-2Н в Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Р-16Б была максимально унифицирована с Р-16А — обе ступени ракеты, головной обтекатель и корпус ТПК не подверглись никаким доработкам. Ракеты, находившиеся на боевом дежурстве, переоснащались без слива компонентов топлива посредством замены головной части, контейнера с оборудованием и проверочно-пусковой аппаратуры. Всего построили 150 межконтинентальных баллистических ракет РС-16 обеих модификаций. С вооружения их сняли в середине 1990-х по истечении срока эксплуатации.

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