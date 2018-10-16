Замглавы Минобороны в рамках клуба "Валдай" рассказал о состоянии ВС РФ

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в рамках дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи рассказал о состоянии и приоритетах Вооруженных сил РФ, сообщает военное ведомство во вторник.

"В ходе состоявшейся дискуссии он привел оценки текущей ситуации в области глобальной и региональной безопасности, проинформировал о состояния и приоритетах деятельности ВС РФ, а также изложил подходы Минобороны России к развитию международного военного сотрудничества", — говорится в сообщении.

Кроме того, замглавы МО РФ рассказал о полученном ведомством опыте в Сирии, а также о политических и гуманитарных аспектах урегулирования ситуации в САР.