Более тысячи военных из стран ОДКБ примут участие в учениях на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Более 1 тысячи военнослужащих вооруженных сил государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примут участие в совместном учении с Коллективными миротворческими силами "Нерушимое братство-2018" под Екатеринбургом, сообщает во вторник Центральный военный округ России (ЦВО).

Маневры пройдут в рамках оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2018".

"К учению будут привлечены 1115 военнослужащих и 300 единиц техники, в том числе 25 — авиационной. Россию на учениях представят военнослужащие Центрального военного округа в составе миротворческого батальона, подразделений разведки, авиации, военной полиции, материально-технического обеспечения, полевых подвижных пунктов управления. Участники отработают подготовку и ведение операции по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе на территории государства, не являющегося членом ОДКБ", — говорится в сообщении.

"Нерушимое братство-2018" пройдет в период с 30 октября по 3 ноября под руководством командующего войсками ЦВО.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.