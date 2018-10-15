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В Генштабе подсчитали потери танковых частей Красной армии под Прохоровкой

(обновлено: 16:57 15.10.2018)
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© РИА Новости / Ф. ЛевшинПерейти в фотобанкРябилов, Пуштовалов и ЧусовРябилов, Пуштовалов и Чусов
© РИА Новости / Ф. Левшин
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Красная армия потеряла под Прохоровкой 75% задействованных танков, в то время как немцы потеряли всего 20% бронетехники, сообщил в понедельник ведущий научный сотрудник Военной академии Генерального штаба ВС РФ научно-исследовательского института (военной истории) Валерий Маковский.

"Потери бронетехники пятой гвардейской танковой армии составили около 75% за 12 июля 1943 года, потери второго танкового корпуса СС составили около 20%", — привел он данные из своей презентации, представленной на круглом столе в МИА Россия сегодня "Славные страницы Великой Отечественной: решающие сражения 1943 года".

Согласно ей, из 670 танков и самоходных артиллерийских установок Красной армии, принимавших участие в контрударе под Прохоровкой, было потеряно 470 единиц бронетехники. Немцы потеряли из 490 танков 50 единиц бронетехники.

Что касается потерь в личном составе, то в бою под Прохоровкой они составили 35 тысяч красноармейцев или 24% от общих потерь Воронежского фронта. Среди них — 6,5 тысяч убитых и 9,5 тысяч пропавших без вести. Второй танковый корпус СС потерял в этом бою 7,7 тысячи человек.

Как отметил Маковский, такое соотношение потерь враждующих сторон в личном составе и технике объясняется рядом недостатков в подготовке проведения Курской битвы. По его словам, к началу наступления советской армии разработка планов артиллерийской контрподготовки на фронтах не была своевременно завершена. Советская разведка, по словам Маковского, не смогла точно выявить места сосредоточения немецких войск и размещения сил.

© РИА Новости / Иван ШагинПерейти в фотобанкКурская дуга. Атака соединений 5 Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки. Июль 1943
© РИА Новости / Иван Шагин
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Курская дуга. Атака соединений 5 Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки. Июль 1943

Кроме того, артподготовка началась преждевременно, еще до занятия противником исходного положения для наступления, а огонь велся по площадям, что позволило немецким войскам избежать потерь. Также контрудары, по словам Маковского, готовились наспех и наносились по противнику, не исчерпавшему свой наступательный потенциал. Недостатком явилось и то, что Орловская наступательная операция была начата преждевременно.

© РИА Новости / Яков РюмкинПерейти в фотобанкПодбитый фашистский танк в районе станции Прохоровка в ходе сражения на Курской дуге в 1943 году
© РИА Новости / Яков Рюмкин
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Подбитый фашистский танк в районе станции Прохоровка в ходе сражения на Курской дуге в 1943 году

"Кроме того, сократить потери среди бронетехники Вермахту позволило первое массовое применение в ходе Прохоровского сражения тяжелых танков "Тигр" и "Фердинанд", броня которых была трудноуязвимой для советских танков Т-34", — добавил Маковский.

Как отметил в презентации Маковский, основным итогом Курской битвы стало то, что, несмотря на большие потери в технике и личном составе, Красная армия разгромила немецкие войска, что стало важным этапом в достижении коренного перелома в войне.

© РИА Новости / П. БернштейнПерейти в фотобанкТанковый десант
© РИА Новости / П. Бернштейн
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Танковый десант

Красная армия уничтожила 30 немецких дивизий, семь из них танковых, Вермахт потерял более 100 тысяч человек. По данным Маковского, советские войска, благодаря прорыву на Курской дуге, продвинулись на запад до 150 километров, одновременно расширив фронт наступления до 400 километров. Свыше 100 тысяч советских воинов были награждены орденами и медалями, 231 из них удостоен звания Героя Советского союза.

"Что касается подсчета потерь — как личного состава, так и техники, до сих пор точных цифр нет. Например, немцы не учитывают в потерях пропавших без вести или скончавшихся в госпиталях от ранений, они считают только фронтовые потери", — сказал он на круглом столе.

© РИА Новости / Н. БодеПерейти в фотобанкУ подбитого фашистского танка
© РИА Новости / Н. Боде
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У подбитого фашистского танка
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