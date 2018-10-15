В Кремле прокомментировали слова Жириновского о российской системе ПВО

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российская система ПВО действительно самая лучшая в мире, в этом Владимир Жириновский прав, здесь с ним трудно спорить, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, употребив излюбленное выражение политика — "однозначно".

Ранее руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации Владимир Жириновский "проговорился" о том, что российская армия якобы имеет на вооружении системы ПВО С-500, С-600 и С-700. Заявление политика прозвучало в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". Также политик заявил, что самая лучшая в мире система ПВО — русская С-300

"Трудно спорить с Владимиром Вольфовичем. Однозначно трудно спорить с Владимиром Вольфовичем. Он абсолютно прав, что российские системы ПВО самые лучшие в мире, мы можем подтвердить это официально", — прокомментировал слова Жириновского Песков.

Он добавил, что вместе с тем как пресс-секретарь президента РФ он не располагает информацией "по столь чувствительной области как военная техника". "Поэтому здесь я ничего не могу сказать, наверное, просто у Владимира Вольфовича есть более детальная информация о моделях систем ПВО", — сказал Песков.