Адмирал ответил на обвинения в организации провокаций в Арктике

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россия осуществляет маневры авиации и кораблей в Арктике в соответствии с Международными правилами предупреждения столкновений судов в море, заявил РИА Новости в понедельник бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

Ранее начальник управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Мак Мутри заявил, что российские военные корабли и самолеты пытаются провоцировать британских и голландских военных на учениях в Арктике. По его словам, российских кораблей стало гораздо больше, чем в прошлые десятилетия, а самолеты пролетают очень близко. Поэтому генерал считает, что такие действия можно называть "провокацией".

"У нас маневры авиации и кораблей оговорены Международными правилами предупреждения столкновений судов в море от 1972 года. России никто не запрещал осуществлять маневры в открытом небе и море в соответствии с этими правилами. Если корабль пересек курс другого судна ближе, чем это прописано в регламенте, то этот факт документируется и начинается разбирательство с принятием мер. Если такого факта не зафиксировано — то это словесная шелуха", — сообщил Валуев.

В конце сентября глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о новой оборонной стратегии в Арктическом регионе, задуманной в значительной степени как реакция на "угрозу" со стороны России. Министр отметил, что это поставит Арктику и Крайний Север в центр стратегии по обеспечению безопасности Соединенного Королевства.

Минобороны России ранее неоднократно заявляло, что выполняло и выполняет все походы кораблей и полеты авиации в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств. Россия также заявляла в связи с возросшей активностью стран НАТО у её границ, что ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.