Адмирал ответил на обвинения в организации провокаций в Арктике

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россия осуществляет маневры авиации и кораблей в Арктике в соответствии с Международными правилами предупреждения столкновений судов в море, заявил РИА Новости в понедельник бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.
"У нас маневры авиации и кораблей оговорены Международными правилами предупреждения столкновений судов в море от 1972 года. России никто не запрещал осуществлять маневры в открытом небе и море в соответствии с этими правилами. Если корабль пересек курс другого судна ближе, чем это прописано в регламенте, то этот факт документируется и начинается разбирательство с принятием мер. Если такого факта не зафиксировано — то это словесная шелуха", — сообщил Валуев.
Минобороны России ранее неоднократно заявляло, что выполняло и выполняет все походы кораблей и полеты авиации в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств. Россия также заявляла в связи с возросшей активностью стран НАТО у её границ, что ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.