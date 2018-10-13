Расчеты "Искандер-М" уничтожили объекты "противника" на учениях в Киргизии

КАНТ (Киргизия), 13 окт – РИА Новости. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" уничтожили базовый лагерь и командный пункт условного противника на учениях стран-участников договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2018" на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Военнослужащие ракетного соединения ЦВО, переброшенные в Киргизию с Урала, нанесли групповой электронный удар по целям противника, находящимся на удалении 120 километров.

ОТРК "Искандер-М" предназначен для нанесения ракетных ударов по особо важным малоразмерным и площадным целям в глубине оперативного построения войск противника. Его максимальная дальность поражения — до 500 километров.

Учения "Взаимодействие-2018" проходят на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии с 10 по 13 октября. В нем принимают участие более 1,6 тысячи военнослужащих шести стран — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также более 250 единиц военной техники, в том числе 30 самолетов и вертолетов.