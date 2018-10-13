Танку — труба. Самые грозные переносные ПТРК стран мира

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Бронетехнике на поле боя сегодня угрожают не только вражеские танки, артиллерия, авиация, но и пехотинцы с оружием, специально спроектированным для охоты на крупного "зверя". Расчету переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) вполне по силам за секунду уничтожить прекрасно защищенную боевую машину стоимостью миллионы долларов. А обнаружить на пяти-десятикилометровой дистанции двух бойцов с пусковой установкой, прячущихся в складках местности, может далеко не каждый тепловизор. РИА Новости публикует подборку лучших переносных противотанковых ракетных комплексов.

"Корнет-Д"

"Корнет-Д" считается самым современным и мощным ПТРК в российской армии. С конструктивной точки зрения его возимо-переносной вариант — продолжение ранних разработок в этой области. Все средства комплекса монтируются на станке-треноге, без особых усилий переносимой расчетом из двух человек, в сборе ПТРК весит около 26 килограммов. Пусковая установка состоит из прицела, работающего в оптическом и инфракрасном режимах, лазерного дальномера, оптического лазерного устройства, а также автомата сопровождения с приводами наведения. Оптика прицела — с 12- и 20-кратным приближением.

© Фото : Министерство обороны РФ Контрольная проверка курсантов Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Западного военного округа © Фото : Министерство обороны РФ Контрольная проверка курсантов Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Западного военного округа

Комплекс предназначен для ведения огня по подвижным и неподвижным наземным, морским и воздушным целям различными типами ракет: с тандемно-кумулятивной, фугасной и термобарической боевыми частями. Дальность стрельбы — от 100 до 8000 метров боеприпасами 9М133М-2 и 9М133ФМ-2 или до 10 000 метров ПТУР 9М133ФМ-3. Задача последней — поражение не только воздушных целей на скоростях до 900 километров в час и высотах до девяти километров, но и наземных легкобронированных объектов противника.

Ракеты с тандемно-кумулятивной боевой частью способны пробить до 1300 миллиметров гомогенной брони за динамической защитой, чего с лихвой хватит любому современному танку, или около 3000 миллиметров бетонного монолита. Наводится система по лазерному лучу: для гарантированного поражения цели оператору достаточно удерживать на ней прицельную рамку, пока ракета находится в полете.

FGM-148 Javelin

Одним из самых узнаваемых ПТРК в мире — благодаря компьютерным играм и голливудским фильмам — уже два десятилетия остается американский FGM-148 Javelin. Первый серийный ПТРК третьего поколения предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолетов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолетов). Ракета комплекса оснащена инфракрасной головкой самонаведения (ИК ГСН), что позволяет реализовать принцип "выстрелил — забыл". Оператору достаточно лишь захватить цель с помощью командно-пускового блока и открыть огонь. "Подсвечивать" вражеский танк не нужно — ракета поразит его самостоятельно.

Двухрежимный взрыватель ракеты с контактным и неконтактным датчиками цели обеспечивает направленную детонацию заряда взрывчатого вещества при лобовом столкновении с объектом или на небольшой высоте над ним. Как утверждают американские военные, последний способ подрыва особенно эффективен против бронетехники, поскольку допускает удар по тонкой броне крыши. В остальном же Javelin уступает многим другим менее технологически продвинутым ПТРК. Дальность стрельбы — всего 2,5 тысячи метров, что делает расчет уязвимым для ответного огня. Бронепробиваемость ракеты американского ПТРК тоже не лучшая — около 800 миллиметров за динамической защитой. Кроме того, эффективность FGM-148 напрямую зависит от внешних условий: тумана, осадков, задымленности и запыленности местности. Чем меньше видимость, тем сложнее оператору "нащупать" на поле боя цель.

Spike

Семейство израильских противотанковых ракетных комплексов Spike на мировом рынке вооружений — основной конкурент американского FGM-148. Сегодня "Спайки" используют военные 17 государств. Отличительная особенность этого ПТРК — разнообразие модификаций. Mini-Spike в собранном и снаряженном состоянии весит всего 14 килограммов и предназначен для борьбы с пехотой в плотной городской застройке на дистанциях до 1300 метров. Spike-SR применяется с плеча, его ракета может поразить бронированную цель на расстоянии до полутора километров. Боеприпас Spike-MR обладает собственной ИК ГСН и эффективен на удалении до 2,5-3 километров. Самая мощная ракета из переносных вариантов ПТРК — у дальнобойного Spike-LR, пробивающего около 900 миллиметров гомогенной брони на дистанциях до 5,5 тысячи метров.

Есть в этом семействе и свои "тяжеловесы". Так, Spike-ER массой 34 килограмма устанавливается на вертолеты и легкую бронетехнику, его дальность — восемь километров, пробивает метр брони. А 70-килограммовый Spike NLOS предназначен для ведения огня с закрытых позиций аж на дистанцию до 25 километров, для чего может использоваться внешнее целеуказание.

Milan

Франко-германский ПТРК Milan приняли на вооружение в 1972 году, сейчас различные его модификации используются в армиях более 40 стран. Комплекс представляет собой пусковую трубу-контейнер с ракетой и пусковую установку, состоящую из прицела, электронного блока, пульта управления и источника питания. Система управления — командная, полуавтоматическая, траектория полета ракеты корректируется по проводу.

У самой современной модификации Milan ER дальность стрельбы — до трех километров. Ракета с тандемно-кумулятивной боевой частью пробивает около 1100 миллиметров гомогенной брони за динамической защитой. Достаточно стандартные показатели для ПТРК второго поколения, но достоинство "Милана" — высокая надежность и помехозащищенность. Вместе с тем комплекс не лишен недостатков. Главный из них — большой вес: в собранном и снаряженном состоянии — почти 45 килограммов.