РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Танку — труба. Самые грозные переносные ПТРК стран мира

(обновлено: 08:01 13.10.2018)
020712
© Фото : Министерство обороны РФКонтрольная проверка курсантов Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Западного военного округаКонтрольная проверка курсантов Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Западного военного округа
© Фото : Министерство обороны РФ

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Бронетехнике на поле боя сегодня угрожают не только вражеские танки, артиллерия, авиация, но и пехотинцы с оружием, специально спроектированным для охоты на крупного "зверя". Расчету переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) вполне по силам за секунду уничтожить прекрасно защищенную боевую машину стоимостью миллионы долларов. А обнаружить на пяти-десятикилометровой дистанции двух бойцов с пусковой установкой, прячущихся в складках местности, может далеко не каждый тепловизор. РИА Новости публикует подборку лучших переносных противотанковых ракетных комплексов.

"Корнет-Д"

"Корнет-Д" считается самым современным и мощным ПТРК в российской армии. С конструктивной точки зрения его возимо-переносной вариант — продолжение ранних разработок в этой области. Все средства комплекса монтируются на станке-треноге, без особых усилий переносимой расчетом из двух человек, в сборе ПТРК весит около 26 килограммов. Пусковая установка состоит из прицела, работающего в оптическом и инфракрасном режимах, лазерного дальномера, оптического лазерного устройства, а также автомата сопровождения с приводами наведения. Оптика прицела — с 12- и 20-кратным приближением.

© Фото : Министерство обороны РФКонтрольная проверка курсантов Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Западного военного округа
© Фото : Министерство обороны РФ
Контрольная проверка курсантов Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Западного военного округа

Комплекс предназначен для ведения огня по подвижным и неподвижным наземным, морским и воздушным целям различными типами ракет: с тандемно-кумулятивной, фугасной и термобарической боевыми частями. Дальность стрельбы — от 100 до 8000 метров боеприпасами 9М133М-2 и 9М133ФМ-2 или до 10 000 метров ПТУР 9М133ФМ-3. Задача последней — поражение не только воздушных целей на скоростях до 900 километров в час и высотах до девяти километров, но и наземных легкобронированных объектов противника.

Ракеты с тандемно-кумулятивной боевой частью способны пробить до 1300 миллиметров гомогенной брони за динамической защитой, чего с лихвой хватит любому современному танку, или около 3000 миллиметров бетонного монолита. Наводится система по лазерному лучу: для гарантированного поражения цели оператору достаточно удерживать на ней прицельную рамку, пока ракета находится в полете.

FGM-148 Javelin

Одним из самых узнаваемых ПТРК в мире — благодаря компьютерным играм и голливудским фильмам — уже два десятилетия остается американский FGM-148 Javelin. Первый серийный ПТРК третьего поколения предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолетов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолетов). Ракета комплекса оснащена инфракрасной головкой самонаведения (ИК ГСН), что позволяет реализовать принцип "выстрелил — забыл". Оператору достаточно лишь захватить цель с помощью командно-пускового блока и открыть огонь. "Подсвечивать" вражеский танк не нужно — ракета поразит его самостоятельно.

© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben HoutkooperАмериканский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии
© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper
Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии

Двухрежимный взрыватель ракеты с контактным и неконтактным датчиками цели обеспечивает направленную детонацию заряда взрывчатого вещества при лобовом столкновении с объектом или на небольшой высоте над ним. Как утверждают американские военные, последний способ подрыва особенно эффективен против бронетехники, поскольку допускает удар по тонкой броне крыши. В остальном же Javelin уступает многим другим менее технологически продвинутым ПТРК. Дальность стрельбы — всего 2,5 тысячи метров, что делает расчет уязвимым для ответного огня. Бронепробиваемость ракеты американского ПТРК тоже не лучшая — около 800 миллиметров за динамической защитой. Кроме того, эффективность FGM-148 напрямую зависит от внешних условий: тумана, осадков, задымленности и запыленности местности. Чем меньше видимость, тем сложнее оператору "нащупать" на поле боя цель.

Spike

Семейство израильских противотанковых ракетных комплексов Spike на мировом рынке вооружений — основной конкурент американского FGM-148. Сегодня "Спайки" используют военные 17 государств. Отличительная особенность этого ПТРК — разнообразие модификаций. Mini-Spike в собранном и снаряженном состоянии весит всего 14 килограммов и предназначен для борьбы с пехотой в плотной городской застройке на дистанциях до 1300 метров. Spike-SR применяется с плеча, его ракета может поразить бронированную цель на расстоянии до полутора километров. Боеприпас Spike-MR обладает собственной ИК ГСН и эффективен на удалении до 2,5-3 километров. Самая мощная ракета из переносных вариантов ПТРК — у дальнобойного Spike-LR, пробивающего около 900 миллиметров гомогенной брони на дистанциях до 5,5 тысячи метров.

CC BY 3.0 / Dave1185 / Спайк (ПТРК)
CC BY 3.0 / Dave1185 /
Спайк (ПТРК)

Есть в этом семействе и свои "тяжеловесы". Так, Spike-ER массой 34 килограмма устанавливается на вертолеты и легкую бронетехнику, его дальность — восемь километров, пробивает метр брони. А 70-килограммовый Spike NLOS предназначен для ведения огня с закрытых позиций аж на дистанцию до 25 километров, для чего может использоваться внешнее целеуказание.

Milan

Франко-германский ПТРК Milan приняли на вооружение в 1972 году, сейчас различные его модификации используются в армиях более 40 стран. Комплекс представляет собой пусковую трубу-контейнер с ракетой и пусковую установку, состоящую из прицела, электронного блока, пульта управления и источника питания. Система управления — командная, полуавтоматическая, траектория полета ракеты корректируется по проводу.

CC BY-SA 3.0 / Stahlkocher / Milan ER (ПТРК)
CC BY-SA 3.0 / Stahlkocher /
Milan ER (ПТРК)

У самой современной модификации Milan ER дальность стрельбы — до трех километров. Ракета с тандемно-кумулятивной боевой частью пробивает около 1100 миллиметров гомогенной брони за динамической защитой. Достаточно стандартные показатели для ПТРК второго поколения, но достоинство "Милана" — высокая надежность и помехозащищенность. Вместе с тем комплекс не лишен недостатков. Главный из них — большой вес: в собранном и снаряженном состоянии — почти 45 килограммов.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена