В России прошли учения стратегических ядерных сил

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вооруженные силы России по поручению президента Владимира Путина провели учения стратегических ядерных сил, сообщает Минобороны.

Отмечается, что в ходе учений проверили систему управления войсками, а также надежность прохождения учебно-боевых приказов и сигналов по всей вертикали управления — от Национального центра управления обороной России до командных пунктов.

Уточняется, что в учениях участвовали наземные, морские и авиационные подразделения.

Оборонное ведомство отмечает, что из акваторий Баренцева и Охотского морей запустили крылатые ракеты и авиационные управляемые ракеты. Также пуски осуществили самолеты дальней авиации, базирующиеся на аэродромах "Энгельс", "Украинка" и "Шайковка".

Практические действия "отработали дежурные смены пунктов управления, боевые расчеты ракетных полков, экипажи атомных подводных крейсеров Северного и Тихоокеанского флотов".

Единая космическая система и наземные радиолокационные станции на учениях своевременно обнаружили все пуски баллистических ракет подводных лодок.

В Минобороны подчеркнули, что задачи учений выполнены в полном объеме.

"Все учебные цели на полигонах "Кура", "Чижа", "Пембой" и "Теректа" поражены", — говорится в сообщении.