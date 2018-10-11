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Безопасность

ЗУРам на смех. Как СМИ "передали" Израилю секреты украинских С-300

(обновлено: 17:25 11.10.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВоеннослужащий у зенитно-ракетной системы С-300Военнослужащий у зенитно-ракетной системы С-300
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Российские зенитно-ракетные системы С-300ПМ, переброшенные в Сирию в конце сентября, еще не успели никого сбить, а уже попали под перекрестный огонь средств массовой информации — западных и не только. В среду вечером вьетнамский портал Soha.vn сообщил, что американские и израильские военные специалисты тайно побывали на Украине и изучили аналогичные комплексы ПВО, стоящие на вооружении ВСУ, а также зенитные управляемые ракеты (ЗУР) для них. Автор заметки Хан Мин утверждает, что в украинских маневрах задействовали 18 истребителей F-15C, пилотируемых израильскими летчиками. Цель — прощупать возможности С-300 и собрать информацию, которую ЦАХАЛ сможет использовать при полетах боевой авиации в Сирии. Об этой запутанной истории — в материале РИА Новости.

Странный выбор

Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В первую очередь неясно, каким образом Хан Мин из Вьетнама узнал о таинственном визите израильских летчиков на Украину. В тексте, опубликованном в 19:30 по местному времени (23:30 по Москве), прямо утверждается: "по информации российских СМИ". Но согласно онлайн-сервису "Яндекс.Новости", первой из российских СМИ про эти учения написала "Лента.ру", сославшаяся на все тот же вьетнамский портал Soha.vn. Киев и Вашингтон признают факт переброски истребителей F-15C, но поясняют, что они прибыли в страну еще 6 октября для участия в плановых международных маневрах Clear Sky 2018. По официальным данным, кроме ВСУ, в учениях задействованы военнослужащие восьми стран: США, Бельгии, Дании, Эстонии, Голландии, Польши, Румынии и Великобритании. Израиля в списке нет.

Во-вторых, не вполне понятен смысл отправки далеко не самых современных F-15C на Украину с целью "пободаться" с местными зенитчиками. Эту модификацию производили с 1979-го по 1989 год. При всем уважении к знаменитому западному самолету-ветерану, это не самый достойный противник для ЗРС С-300ПМ, в роли которых на таинственных учениях якобы выступили украинские системы.

© Фото : U.S. Air Force photo/Senior Airman Erin TrowerИстребители F-15C и F-15E ВВС США в небе
© Фото : U.S. Air Force photo/Senior Airman Erin Trower
Истребители F-15C и F-15E ВВС США в небе

В-третьих, F-15C — далеко не самый массовый самолет ВВС Израиля. По последним данным Международного института стратегических исследований (IISS), ЦАХАЛ располагает всего 17 истребителями данной модификации — это одна эскадрилья. И вряд ли ее когда-нибудь бросят на подавление новых сирийских ЗРС российского производства — слишком высок риск для пилотов. Для этого у Израиля есть, например, истребители-невидимки F-35I, специально разработанные, как утверждает производитель, для активных боевых действий "под колпаком" современной ПВО противника.

Пожилой "Фаворит"

Выгрузка зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирии
© Минобороны РФ / Телеканал "Звезда"
Шойгу назвал сроки обучения сирийских военных работе с C-300
В-четвертых, зенитно-ракетные системы, стоящие на вооружении ВСУ, серьезно отстают по боевым возможностям от своих более молодых российских "небратьев". Как утверждают специалисты, у Киева просто-напросто нет ЗРС, схожих по характеристикам с С-300ПМ. А комплексы, которые остались после развала СССР, давно устарели. И далеко не факт, что они технически исправны, заявил РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. По его информации, Украина располагает стационарными С-300ПТ первых образцов и самоходными С-300ПС. Это подтверждает ежегодный доклад Международного института стратегических исследований The Military Balance 2018.

"Украинцы мало чем могут помочь израильским летчикам, можно даже сказать — ничем, — убежден Ходаренок. — Поскольку все ЗРС, что остались на Украине, это давно перевернутая страница в истории зенитно-ракетных войск. Ушедшая эпоха. Их С-300 были выпущены до 1991 года. Это ЗРС самых первых модификаций, а "трехсотый" за четверть века очень сильно изменился. Если взять С-300ПМ последней модификации, то там в разы улучшены практически все тактико-технические показатели, особенно связанные с помехозащищенностью".

© Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВыгрузка зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирии
© Министерство обороны РФ
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Выгрузка зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирии

Кроме того, по словам эксперта, для проверки российских систем ПВО на прочность израильским пилотам совершенно необязательно ехать на Украину и летать над ее территорией на F-15. Современный самолет радиотехнической разведки может довольно быстро "срисовать" несущие частоты работающих на излучение комплексов, не входя в зону их действия. Этим, по данным сервиса FlightRadar, последние две недели и занимаются американские и израильские летчики у границ Сирии.

Зенитно-ракетные комплексы ПВО С-300. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Зенитная ракетная система С-300: тактико-технические характеристики
Наконец, С-300 есть не только у Украины. Модификации ПМ и ПМУ1-2 (экспортный вариант) стоят на вооружении ряда бывших советских республик, в частности Армении, Азербайджана и Белоруссии. Два дивизиона С-300ПМУ1 охраняют небо Греции, входящей в НАТО. Израильские специалисты изучили возможности греческих комплексов еще в 1990-х на совместных учениях. Двенадцать пусковых установок С-300ПМУ1 есть и у Вьетнама, поддерживающего сегодня с США и их союзниками довольно дружеские взаимоотношения. То есть найти современную альтернативу украинским "трехсоткам" для отработки приемов противодействия ПВО не так уж и сложно. В конце концов, вряд ли израильские летчики стали бы тратить время на игру в историческую реконструкцию "С-300ПТ против F-15C".

Напомним: решение о поставке Сирии многоканальных зенитно-ракетных систем большой дальности С-300ПМ и автоматизированных комплексов управления ПВО российское руководство приняло сразу после инцидента с Ил-20 и израильскими истребителями, произошедшего в середине сентября. Уже 2 октября глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался о передаче арабской республике четырех пусковых установок и другой техники. Обучить сирийских военных работе с ней планируется за три месяца. В Минобороны Израиля на эти поставки отреагировали без радости, подчеркнув при этом, что от воздушных операций в Сирии отказаться все равно не смогут.

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