ЗУРам на смех. Как СМИ "передали" Израилю секреты украинских С-300

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Российские зенитно-ракетные системы С-300ПМ, переброшенные в Сирию в конце сентября, еще не успели никого сбить, а уже попали под перекрестный огонь средств массовой информации — западных и не только. В среду вечером вьетнамский портал Soha.vn сообщил, что американские и израильские военные специалисты тайно побывали на Украине и изучили аналогичные комплексы ПВО, стоящие на вооружении ВСУ, а также зенитные управляемые ракеты (ЗУР) для них. Автор заметки Хан Мин утверждает, что в украинских маневрах задействовали 18 истребителей F-15C, пилотируемых израильскими летчиками. Цель — прощупать возможности С-300 и собрать информацию, которую ЦАХАЛ сможет использовать при полетах боевой авиации в Сирии. Об этой запутанной истории — в материале РИА Новости.
Странный выбор
Во-вторых, не вполне понятен смысл отправки далеко не самых современных F-15C на Украину с целью "пободаться" с местными зенитчиками. Эту модификацию производили с 1979-го по 1989 год. При всем уважении к знаменитому западному самолету-ветерану, это не самый достойный противник для ЗРС С-300ПМ, в роли которых на таинственных учениях якобы выступили украинские системы.
В-третьих, F-15C — далеко не самый массовый самолет ВВС Израиля. По последним данным Международного института стратегических исследований (IISS), ЦАХАЛ располагает всего 17 истребителями данной модификации — это одна эскадрилья. И вряд ли ее когда-нибудь бросят на подавление новых сирийских ЗРС российского производства — слишком высок риск для пилотов. Для этого у Израиля есть, например, истребители-невидимки F-35I, специально разработанные, как утверждает производитель, для активных боевых действий "под колпаком" современной ПВО противника.
Пожилой "Фаворит"
"Украинцы мало чем могут помочь израильским летчикам, можно даже сказать — ничем, — убежден Ходаренок. — Поскольку все ЗРС, что остались на Украине, это давно перевернутая страница в истории зенитно-ракетных войск. Ушедшая эпоха. Их С-300 были выпущены до 1991 года. Это ЗРС самых первых модификаций, а "трехсотый" за четверть века очень сильно изменился. Если взять С-300ПМ последней модификации, то там в разы улучшены практически все тактико-технические показатели, особенно связанные с помехозащищенностью".
Кроме того, по словам эксперта, для проверки российских систем ПВО на прочность израильским пилотам совершенно необязательно ехать на Украину и летать над ее территорией на F-15. Современный самолет радиотехнической разведки может довольно быстро "срисовать" несущие частоты работающих на излучение комплексов, не входя в зону их действия. Этим, по данным сервиса FlightRadar, последние две недели и занимаются американские и израильские летчики у границ Сирии.
Напомним: решение о поставке Сирии многоканальных зенитно-ракетных систем большой дальности С-300ПМ и автоматизированных комплексов управления ПВО российское руководство приняло сразу после инцидента с Ил-20 и израильскими истребителями, произошедшего в середине сентября. Уже 2 октября глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался о передаче арабской республике четырех пусковых установок и другой техники. Обучить сирийских военных работе с ней планируется за три месяца. В Минобороны Израиля на эти поставки отреагировали без радости, подчеркнув при этом, что от воздушных операций в Сирии отказаться все равно не смогут.