ВДВ на учениях в Египте покажут, как десантироваться без парашюта

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские десантники на совместных учениях в Египте покажут своим египетским коллегам, как десантироваться без парашюта, сообщили в пресс-службе ВДВ России.
Там пояснили, что высадка штурмовых групп десанта будет проведена с использованием тросов из положения зависания вертолетов на высоте до 25 метров над землей.
Совместное российско-египетское антитеррористическое учение "Защитники Дружбы-2018" пройдет на территории Арабской Республики Египет с 13 по 26 октября. Воздушно-десантные войска России на данных учениях представляет подразделение гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка из Ставрополя общей численностью более 200 человек.