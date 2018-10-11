ВДВ на учениях в Египте покажут, как десантироваться без парашюта

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские десантники на совместных учениях в Египте покажут своим египетским коллегам, как десантироваться без парашюта, сообщили в пресс-службе ВДВ России.

"Российские десантники продемонстрируют различные способы десантирования в ходе проведения совместного антитеррористического учения на территории Арабской Республики Египет. Впервые в ходе проведения совместного антитеррористического учения "Защитники Дружбы —2018" российские десантники отработают беспарашютный способ десантирования из вертолетов российского производства Ми-17,состоящих на вооружении ВВС Египта", — сказали в пресс-службе ВДВ.

Там пояснили, что высадка штурмовых групп десанта будет проведена с использованием тросов из положения зависания вертолетов на высоте до 25 метров над землей.

Совместное российско-египетское антитеррористическое учение "Защитники Дружбы-2018" пройдет на территории Арабской Республики Египет с 13 по 26 октября. Воздушно-десантные войска России на данных учениях представляет подразделение гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка из Ставрополя общей численностью более 200 человек.