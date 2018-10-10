Шойгу рассказал о проведенных в России в 2018 году учениях

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Около 4 тысяч тактических учений в условиях, максимально приближенных к боевым, прошли в Вооруженных силах РФ с конца прошлого года, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"С 1 декабря 2017 года в Южном, Центральном и Восточном военных округах проведено 1832 тактических учения в условиях, максимально приближенных к боевым. Всего в Вооруженных силах этот показатель составляет около 4 тысяч мероприятий", — сказал Шойгу.

По его словам, в ходе боевой учебы постоянно совершенствуются формы и способы подготовки соединений и воинских частей. "Отмечу, что подготовка войск осуществляется в тесном взаимодействии с государствами — членами Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества", — сказал министр.

Он отметил, что в августе в Челябинской области прошли антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил стран ШОС "Мирная миссия — 2018", а в сентябре на территории Киргизии — совместные учения "Иссык-Куль — Антитеррор — 2018", в которых участвовали войска Центрального военного округа.

"С 1 октября по 2 ноября на территории России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана проходит совместное оперативно-стратегическое учение вооруженных сил стран ОДКБ "Боевое братство — 2018". Оно является основным мероприятием оперативной и боевой подготовки коллективных сил ОДКБ", — подчеркнул министр.

Он напомнил, что, кроме того, в сентябре прошли беспрецедентные по масштабу маневры войск "Восток-2018" с участием войск Центрального и Восточного военных округов, а в Средиземном море впервые в современной истории России прошли учения межфлотской группировки сил ВМФ "Океанский щит", основу которой составили корабли Черноморского флота Южного военного округа.