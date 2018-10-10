Взорванная планета. Почему ядерное оружие больше не испытывают

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Радиоактивное заражение, землетрясения, нарушение природных атмосферных процессов и неуправляемая мощь самого страшного оружия в истории — человечество, увлекшись в середине прошлого века испытаниями ядерных боезарядов, быстро поняло, что планета Земля — это не армейский полигон. Ровно 55 лет назад, 10 октября 1963 года, вступил в силу Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Документ подписали ведущие военные державы того времени — СССР, США и Великобритания. Но не все члены ядерного клуба к нему присоединились.

Испытание огнем

Сегодня ядерный взрыв — физическое явление, изученное практически со всех сторон. К 1963 году противники по холодной войне успели подорвать в воде, воздухе и над землей тысячи боеприпасов на сотни килотонн и десятки мегатонн. Ученые и военные получили массу информации о поведении такого оружия, опытным методом выявили его сильные и слабые стороны, создали средства защиты от поражающих факторов. Показав, на что способна ядерная бомба, эти испытания фактически предотвратили третью мировую войну. И нанесли хоть серьезный, но восполнимый ущерб.

Многие бывшие атомные полигоны до сих пор малопригодны для проживания человека. К примеру, райский атолл Бикини, входящий в состав Республики Маршалловы Острова, долгое время использовался Пентагоном для тестовых подрывов ядерных и термоядерных зарядов. Так, 1 марта 1954-го американцы взорвали здесь водородную бомбу Castle Bravo. В качестве горючего в боеприпасе впервые использовался дейтерид лития, находившийся в оболочке из обедненного урана. Расчетная мощность составляла от четырех до восьми мегатонн. Однако взрыв превзошел все ожидания: Castle Bravo рванул как 15 миллионов тонн тротила. Находившиеся в бункере наблюдатели описывали эффект от взрыва как сильное землетрясение, из-за которого убежище "заходило ходуном". Гриб получился заметно больше, чем при первом термоядерном испытании (1 ноября 1952-го): высота 60 километров, диаметр "шляпки" — 100 километров, "ствола" — семь километров. Взрыв вызвал колоссальные разрушения, навсегда изменив очертания атолла Бикини.

© Фото : public domain Облако, образовавшееся после взрыва Castle Bravo на атолле Бикини. 1 марта 1954 года © Фото : public domain Облако, образовавшееся после взрыва Castle Bravo на атолле Бикини. 1 марта 1954 года

Крайне серьезным было и радиоактивное заражение. Как подчеркивали источники в США, Castle Bravo стал самым "грязным" взрывом за всю историю американских ядерных испытаний. Заражению подверглась зона длиной больше 550 и шириной около 100 километров. Ветер быстро разнес радиоактивные осадки: через семь с половиной часов после взрыва на атолле Ронгерик повышение радиационного фона зафиксировали на удалении в 240 километров от эпицентра. Двадцать восемь американских военных, находившихся там, сильно облучились и были экстренно эвакуированы. Облако радиоактивных осадков накрыло и японское рыболовное судно "Фукурю-Мару" в 170 километрах от Бикини. В результате члены команды получили почти по 300 рентген каждый и стали инвалидами. Радист шхуны скончался через полгода. Этот инцидент вызвал волну массовых антивоенных демонстраций в Японии и мире.

Внесла свою лепту в раскачивание "ядерной лодки" и советская сторона. Самым мощным боеприпасом всех времен по праву считается 58-мегатонная водородная "Царь-бомба" АН602, разработанная в СССР в 1954-1961 годах. Это восьмиметровое чудище весом 26,5 тонны испытали 30 октября 1961 года на ядерном полигоне Сухой Нос на Новой Земле. В качестве носителя использовался специально модифицированный стратегический бомбардировщик Ту-95В. АН602 сбросили на цель с высоты десять с половиной километров и подорвали на 4200 метрах. Самолет-носитель успел удалиться на 40 километров, но его все равно ощутимо тряхнуло ударной волной.

То, что довелось воочию наблюдать его пилотам, больше не видел никто и никогда. Огненный шар достиг радиуса около четырех с половиной километров. Ядерный гриб вырос почти до 70 километров, выйдя за пределы стратосферы. Сейсмическая волна трижды обогнула земной шар. Ионизация атмосферы около 40 минут создавала помехи радиосвязи в сотнях километров от полигона. Световое излучение способно было вызвать ожоги третьей степени на расстоянии до 100 километров. Этот эксперимент доказал: мощность термоядерного взрыва можно наращивать до бесконечности. Точнее, до того момента, пока не разрушится сам "полигон".

Подземная "замена"

Советская сторона выступила инициатором переговоров в Женеве об ограничении опасных для всей планеты испытаний. Первый международный договор, регламентирующий процесс создания ядерных вооружений, вступил в силу 10 октября 1963 года. Тем не менее Китай и Франция продолжали наземные испытания до 1980 и 1974 годов соответственно. Страны же, подписавшие соглашение, ушли "вниз". Началась эпоха подземных взрывов.

Считалось, что такие испытания безопаснее для окружающей среды. Подземный взрыв по ряду аспектов схож с воздушным, но поражающие факторы детонации несравнимо слабее. Испытание под землей отличается от воздушного и подводного очень маленьким районом действия ударной волны, целиком ограниченным котловой полостью, воронкой. Далее ударная волна переходит в волну сжатия или сейсмовзрывную волну, которая и служит основным поражающим фактором. Ядерные державы получили возможность тестировать оружие в относительно безопасных для атмосферы условиях. А эффект сейсмовзрывной волны признали исключительно действенным при уничтожении углубленных защитных сооружений.

Только СССР с 1964 по 1990 год провел почти 500 подземных взрывов в штольнях и скважинах. Испытания проходили в основном на Семипалатинском полигоне и на Новой Земле. Тестовые подрывы осуществлялись не только в военных целях. Разрушительную силу оружия массового поражения пытались направить и в мирное русло — для интенсификации добычи нефти, газа, металлов, изменения границ водоемов и многого другого. В надземных и подводных испытаниях необходимости уже не было: с точной симуляцией тестовых подрывов сегодня прекрасно справляются компьютерные программы. А боеголовки, стоящие сейчас на вооружении, ресурс выработают еще очень нескоро.

Юридически полный запрет на ядерные испытания вступил в силу 10 сентября 1996 года. К настоящему времени договор не подписали только Индия, Пакистан и КНДР. Северная Корея — последнее государство, решившееся на тестовый подрыв. Третьего сентября 2017-го Пхеньян испытал термоядерный заряд на полигоне Пунгери. По оценкам западных специалистов, мощность взрыва составила от 60 до 300 килотонн. Напомним, шестые по счету испытания северокорейского оружия массового уничтожения вызвали крайне негативную реакцию международного сообщества. Но, как неоднократно бывало в годы холодной войны, именно ядерный взрыв оказался фактором, усадившим стороны за стол переговоров. По их результатам 20 апреля 2018 года лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о заморозке программы ядерных и ракетных тестов.