Американский беспилотник заметили у берегов Крыма

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk провел разведку у берегов Крыма, следует из данных, опубликованных на авиационном ресурсе PlaneRadar.
07:00 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 8 октября 2018 г.
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk, ВВС США🇺🇸, бортовой номер 04-2021, позывной #UAVGH000, взлетевший с авиабазы #Sigonella🇮🇹, в воздушном пространстве Греции🇬🇷 #UAV #RQ4A #GlobalHawk #USAF #Greece pic.twitter.com/kIeCEaUhrC
По данным портала, Global Hawk вылетел с итальянской авиабазы Sigonella, пролетел Грецию, Румынию, а затем в одиннадцать утра по московскому времени начал разведку у линии разграничения в Донбассе.
Далее Global Hawk направился к Черноморскому побережью.
Кроме того, примерно в это же время у Крыма заметили американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon, отмечает PlaneRadar.
18:29 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 8 октября 2018 г.
Патрульный противолодочный самолет, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США🇺🇸, с бортовым номером 169324, производит разведывательный полет вдоль Российского🇷🇺 побережья Черного моря.#USNAVY #Poseidon #P8A pic.twitter.com/EjCnpcZ5k3
Активность у российских границ
Минобороны не раз призывало Пентагон прекратить подобные операции, однако США ответили на это отказом.
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отмечает, что американское оборонное ведомство как минимум три года проводит полеты у российских границ. Стратегический курс Пентагона определяет Россию как одного из главных противников, а потому с каждым годом на аналогичные операции будет выделяться все больше средств, подчеркнул он.