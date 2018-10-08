Американский беспилотник заметили у берегов Крыма

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk провел разведку у берегов Крыма, следует из данных, опубликованных на авиационном ресурсе PlaneRadar.

По данным портала, Global Hawk вылетел с итальянской авиабазы Sigonella, пролетел Грецию, Румынию, а затем в одиннадцать утра по московскому времени начал разведку у линии разграничения в Донбассе.

Далее Global Hawk направился к Черноморскому побережью.

Кроме того, примерно в это же время у Крыма заметили американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon, отмечает PlaneRadar.

Активность у российских границ

В последнее время американские разведывательные самолеты и дроны стали заметно чаще появляться у российских границ. Так, в прошлую субботу американский беспилотник провел разведку вблизи Калининграда, а неделей ранее самолет-разведчик заметили в районе Крыма и Краснодарского края.

Минобороны не раз призывало Пентагон прекратить подобные операции, однако США ответили на это отказом.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отмечает, что американское оборонное ведомство как минимум три года проводит полеты у российских границ. Стратегический курс Пентагона определяет Россию как одного из главных противников, а потому с каждым годом на аналогичные операции будет выделяться все больше средств, подчеркнул он.