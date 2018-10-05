На полигоне в Киргизии летчики ЦВО уничтожили колонну "противника"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25 и вертолетов Ми-8 уничтожили колонну бронетехники "противника" на полигоне Эдельвейс в Киргизии, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Отмечается, что разгром вражеской техники завершили два вертолета Ми-8, которые добили колонну неуправляемыми авиационными ракетами и уничтожили отступающих "боевиков" из бортовых пушек.
Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.