Россия и Индия не подписали соглашение по поставкам фрегатов

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Россия и Индия не подписали соглашение по поставкам индийским ВМС четырех российских фрегатов проекта 11356, переговоры будут продолжены, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, работа будет продолжаться", — сказал Песков, отвечая на вопрос, было ли подписано соответствующее соглашение в рамках визита главы российского государства Владимира Путина в Индию.

Межправсоглашения по поставкам ЗРК С-400 "Триумф" и фрегатов проекта 11356 были достигнуты по итогам переговоров Путина с премьер-министром Индии Моди в Гоа в октябре 2016 года.