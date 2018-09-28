Минобороны планирует закупить отечественные компьютеры "Эльбрус"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Министерство обороны России планирует потратить 400 миллионов рублей на российские компьютеры "Эльбрус", следует из материалов на портале госзакупок.
В документации указывается, что нужно поставить тысячу комплектов "Эльбрус 801-РС". Поставщика планируется определить 19 октября по итогам закрытого аукциона.
Согласно информации на сайте ИНЭУМ (соразработчика данных процессоров), вычислительный комплекс "Эльбрус 801-РС" является высокопроизводительной вычислительной системой, разработанной для функционирования в среде операционной системы "Эльбрус", который предназначен для использования в стационарных системах управления и обработки информации, обеспечивает непрерывную круглосуточную работу.