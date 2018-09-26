В Киргизии завершились антитеррористические учения СНГ

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 26 сен — РИА Новости. Антитеррористические учения "Иссык-Куль — Антитеррор-2018", проводимые на территории Киргизии с начала сентября, завершились полным уничтожением условных террористов, сообщили в пресс-бюро Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ.

По замыслу учений, на территории Киргизии были созданы опорные пункты крупных вооруженных группировок международных террористических организаций, которые были уничтожены силами объединенной группировки войск. Для участия в учениях АТЦ СНГ привлек силы и средства объединенной группировки Вооруженных сил Киргизии, Центрального военного округа Вооруженных сил РФ, а также российской авиационной группировки.

Всего в маневрах задействовано около двух тысяч военнослужащих двух стран и почти 400 единиц техники. Для решения учебных задач впервые в Киргизию перемещен российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".

Совместные антитеррористические учения компетентных органов "Иссык-Куль — Антитеррор-2018" проводятся в соответствии с действующей программой сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы.