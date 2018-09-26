Российские артиллеристы применили "кочующие минометы" на учениях в Абхазии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен – РИА Новости. Подразделения артиллерии российской военной базы в Абхазии в рамках розыгрыша эпизода двустороннего батальонного тактического учения с боевыми стрельбами впервые применили "кочующие минометы" для отражения атаки превосходящих сил противника, сообщил журналистам начальник пресс-службы российского Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Минометы, установленные в кузове автомобилей КамАЗ, стали использоваться в ходе боевой подготовки подразделений военного округа с середины августа", — сказал он и добавил, что этот тип вооружения позволяет артиллерийским расчетам производить максимально быструю смену позиций.

В ходе учения поиск целей противника велся с применением современных комплексов разведки, управления и связи "Стрелец", комплексов артиллерийской разведки "Зоопарк" и беспилотной авиации. Оперативное взаимодействие и эффективная работа командных пунктов по управлению огнем артиллерии организовывалась в единой системе разведывательно-огневого контура.

На последующих этапах учения в условиях горно-лесистой местности и морского побережья мотострелки, разведчики и танкисты российской базы во взаимодействии с армейской авиацией и флотом Южного округа отработают задачи по ведению наступательных действий, поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника, выходу из боя и отходу в назначенные районы для перегруппировки сил и средств.

Для создания реальной боевой обстановки на полигонах "Цабал" и "Нагвалоу" используются статические и динамические мишени, задействован электронный модульный комплекс стрельбищного оборудования, оснащенный компьютерами и радиопередающими устройствами.

Всего в недельных тактических учениях принимают участие свыше 1,5 тысячи военнослужащих, задействованы более 400 единиц военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82АМ и танки Т-72Б3.