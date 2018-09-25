В Рособоронэкспорте сообщили о росте портфеля заказов на миллиард долларов

БАКУ, 25 сен — РИА Новости. Портфель заказов Рособоронэкспорта вырос с августа 2018 года на 1 миллиард долларов и составляет 46 миллиардов долларов, сообщил журналистам во вторник гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Портфель Рособоронэкспорта сейчас по сравнению с августом этого года вырос на 1 миллиард и составляет 46 миллиардов долларов США", — сказал Михеев на выставке ADEX-2018.

Он уточнил, что портфель заказов — достаточно гибкий показатель, постоянно меняющийся в большую или меньшую сторону. По словам Михеева, у Рособоронэкспорта он сохраняется на уровне 45-46 миллиардов долларов.

"Рособоронэкспорт нацелен развивать и укреплять имеющиеся кооперационные связи с другими странами, включая страны Прикаспийского региона", — добавил он.

Михеев назвал Азербайджан важным экономическим партнером России, в том числе по линии военно-технического сотрудничества. По его словам, развитию ВТС с Азербайджаном содействуют отсутствие языкового барьера, аналогичные госты и отраслевые стандарты, а также наличие производственных и военных кадров, подготовленных на общих принципах.

Как напомнили в пресс-службе Рособоронэкспорта, первые предприятия оборонной промышленности Азербайджана были созданы еще в 1918 году. Это были мастерские по ремонту различной военной техники и стрелкового оружия.

"Но уже в годы Великой Отечественной войны здесь работали два авиазавода, на которых выпускались и ремонтировались самолеты-истребители типа УТИ-4 и Як-3. Также в то время в Баку изготавливались реактивные снаряды для легендарных "Катюш". Учитывая сильные традиции оборонного производства в Азербайджане, Рособоронэкспорт предлагает Баку вместе продолжать их поступательное развитие", — сказали в пресс-службе.

Оборонная выставка ADEX-2018 проходит в Баку с 25 по 27 сентября.