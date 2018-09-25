Спецслужбы СНГ освободят "заложников" из самолета на учениях в Киргизии

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 25 сен – РИА Новости. Подразделения органов безопасности и специальных служб государств СНГ освободят заложников из самолета, захваченного террористами, в ходе очередного этапа учений "Иссык-Куль – Антитеррор-2018", сообщили в Антитеррористическом центре (АТЦ) СНГ.

Учения проходят в три этапа. Первый предполагал поиск и нейтрализацию "спящих ячеек" международных террористических организаций, а также предупреждение и пресечение готовящихся терактов. Он завершился в начале сентября.

Второй, в ходе которого планируется "освободить захваченный террористами самолет", стартует во вторник, а заключительный пройдет в среду на территории Киргизии.

Кроме того, в АТЦ сообщили, что в рамках данных мероприятий в Чолпон-Ате открывается двухдневный сбор руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ, в ходе которого будут подведены итоги учений и выработаны меры по дальнейшему совершенствованию системы противодействия международному терроризму.

Совместные антитеррористические учения компетентных органов государств-участников СНГ "Иссык-Куль — Антитеррор-2018" проводятся в соответствии с программой сотрудничества государств-участников Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы.