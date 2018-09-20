В МИД прокомментировали проверки Россией судов в Азовском море

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Проверки Россией судов в Азовском море направлены исключительно на обеспечение безопасности и не противоречат нормам международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действия России по проверке судов направлены исключительно на обеспечение безопасности в акватории Азовского моря и Керченского пролива. Они не противоречат каким-либо нормам международного права, применимым к этой акватории. Право России осуществлять такие действия недвусмысленно подтверждается практикой других государств, которые реализуют свои суверенные права в отношении внутренних вод", — сказала Захарова на брифинге.

Она напомнила, что международный правовой статус Азовского моря, Керченского пролива, определен двусторонними международными договорами, а именно договором между РФ и Украиной о российско-украинской государственной границе от 28 января 2003 года и договором между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года.

"В данных документах подтверждено, что "Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами РФ и Украины", — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.