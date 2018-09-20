Корабли Приморской флотилии ТОФ вернулись в пункты постоянной дислокации

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулись в пункты постоянной дислокации после маневров "Восток-2018", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня в пункты постоянной дислокации после участия в маневрах "Восток-2018" вернулись корабли и суда обеспечения Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота", — сказал Воскресенский.

По его словам, всего в учениях были задействованы порядка 30 кораблей, катеров, подводных лодок и судов основного корабельного соединения ТОФ. В акватории Охотского моря они выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным мишеням, отработали противолодочные и противоминные задачи, взаимодействовали с морской пехотой и морской авиацией. В рамках маневров "Восток-2018" корабли Тихоокеанского флота выполнили более 50 боевых упражнений.

"Ранее к своим причалам вернулись корабли соединения охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России", — отметил он.

Масштабные маневры "Восток-2018" проходили в период с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. В них были задействованы войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации воздушно-космических сил.