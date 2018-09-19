Фрегат ЧФ России "Адмирал Эссен" завершил визит в греческий порт

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Эссен" завершил визит на греческий остров Порос, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулёв.

Заход фрегата на остров Порос был приурочен к 190-летней годовщине со дня установления дипломатических отношений между Россией и Грецией.

"Фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Эссен" завершил программу делового захода на остров Порос (Греция) и продолжил выполнение задач в Средиземном море", — сказал Рулев.

По его словам, во время стоянки для экипажа корабля были организованы экскурсии к достопримечательностям острова, связанным с историей российского флота. Также фрегат посетил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Греции Андрей Маслов и сотрудники военного атташата и российского посольства.