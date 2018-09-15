МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. ВКС России в ходе маневров "Восток-2018" перехватили звено самолетов условного противника, сообщили журналистам в субботу в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Во время розыгрыша практических действий звено самолетов Су-30СМ, выполнявших роль условного противника, приблизились к зоне ответственности подразделений противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) и не отвечали на запросы наземных служб. На перехват "самолетов-нарушителей" были подняты дежурные силы в составе экипажей истребителей МиГ-31 и Су-35С",- говорится в сообщении.

Получив в воздухе координаты "нарушителей", экипажи дежурных сил выполнили условные пуски ракет, после чего отработали с экипажами самолетов Су-30СМ элементы ближнего маневренного воздушного боя. Своевременное обнаружение и перехват воздушных целей позволил не допустить прорыва системы противовоздушной обороны ВВО.

Маневры проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они стали крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлечены почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников, участвуют также подразделения из Китая и Монголии.