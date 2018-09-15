Корабли Северного флота нашли подлодки "противника" в ходе "Востока-2018"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Отряд боевых кораблей Северного флота в ходе маневров "Восток-2018" нашел подлодки условного противника в Охотском море с помощью противолодочного вертолета с гидроакустическим вооружением, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Маневры проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они стали крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлечены почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников, участвуют также подразделения из Китая и Монголии.

"В ходе учения экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", входящего в состав отряда, отработал комплекс мероприятий по поиску подводных лодок с помощью бортового гидроакустического вооружения, а также с применением противолодочного вертолета Ка-27 ПЛ", — говорится в сообщении.

Так, во время полета экипаж вертолета использовал для поиска подлодок опускаемую гидроакустическую станцию.

"На отдельных этапах учения были проведены тренировки боевых расчетов минно-торпедной боевой части корабля по условному принуждению подводной лодки к всплытию, а также по условному применению всего комплекса противолодочного вооружения", — отмечается в сообщении.

Также, экипаж корабля оборонял судно от атаки условной подводной лодки, выполняя элементы противолодочного маневрирования.

Силы Северного флота принимают участие в маневрах "Восток-2018" на Северо-восточном направлении в составе арктической группировки. Для участия в маневрах "Восток-2018" подразделения арктической мотострелковой бригады в составе отряда боевых кораблей совершили переход из основного пункта базирования на Кольском полуострове в район проведения учений по Северному морскому пути. За время похода с 8 августа корабли и суда прошли более пяти тысяч морских миль и выполнили задачи нескольких тактических учений в Арктике.