Корабли Северного флота нашли подлодки "противника" в ходе "Востока-2018"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Отряд боевых кораблей Северного флота в ходе маневров "Восток-2018" нашел подлодки условного противника в Охотском море с помощью противолодочного вертолета с гидроакустическим вооружением, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В ходе учения экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", входящего в состав отряда, отработал комплекс мероприятий по поиску подводных лодок с помощью бортового гидроакустического вооружения, а также с применением противолодочного вертолета Ка-27 ПЛ", — говорится в сообщении.
Так, во время полета экипаж вертолета использовал для поиска подлодок опускаемую гидроакустическую станцию.
"На отдельных этапах учения были проведены тренировки боевых расчетов минно-торпедной боевой части корабля по условному принуждению подводной лодки к всплытию, а также по условному применению всего комплекса противолодочного вооружения", — отмечается в сообщении.
Силы Северного флота принимают участие в маневрах "Восток-2018" на Северо-восточном направлении в составе арктической группировки. Для участия в маневрах "Восток-2018" подразделения арктической мотострелковой бригады в составе отряда боевых кораблей совершили переход из основного пункта базирования на Кольском полуострове в район проведения учений по Северному морскому пути. За время похода с 8 августа корабли и суда прошли более пяти тысяч морских миль и выполнили задачи нескольких тактических учений в Арктике.