Ту-22 уничтожили аэродром условного противника на маневрах "Восток-2018"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Более 10 экипажей дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли массированный бомбовый удар по аэродрому условного противника в Забайкалье в рамках проведения маневров "Восток-2018", сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Летчики дальней авиации поразили мишени, обозначающие стоянки авиационной техники, самолеты на взлетно-посадочной полосе, укрытия авиатехники, склады и командно-диспетчерский пункт аэродрома условного противника", — говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в РИА Новости.

В ходе бомбометания на маневрах использовались авиационные бомбы массой до 500 килограммов.

Маневры войск "Восток-2018" проводятся с 11 по 17 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России на 2018 год. Они проходят под руководством министра обороны Сергея Шойгу.

Всего в маневрах принимают участие около 300 тысяч военнослужащих, более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.