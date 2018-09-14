На маневрах "Восток-2018" применили уникальные ракеты-невидимки

Военные учения в рамках маневров Восток-2018 на полигоне Телемба в Бурятии. Архивное фото

Военные учения в рамках маневров Восток-2018 на полигоне Телемба в Бурятии. Архивное фото

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Во время учений "Восток-2018" на полигоне "Телемба" в Бурятии российские военные применили "ракеты-невидимки".

Как рассказал в интервью изданию "Звезда" начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов, командование решило усложнить задачу и не стало ограничиваться обычными учебными ракетами.

Во время условного массированного удара военным предстояло сбить специальные тренировочные копии настоящих крылатых ракет, способных огибать рельеф, имитаторы баллистических боеголовок, а также мишени-имитаторы ракет с использованием технологии "стелс".

При этом не было полной уверенности, что военные справятся с поставленной задачей, уточнил Тихонов.

"Дело еще и в том, что в маневрах были применены особые мишени-имитаторы ракет, с очень низкой радиозаметностью, по-другому — с технологией "стелс", "невидимки". Эти ракеты-мишени превосходят все известные иностранные аналоги уже настоящих устройств", — сообщил он.

"Отражали "Томагавк"

Однако, несмотря на сложные условия, расчеты отразили все удары, причем некоторые — еще на подлете.

Как отметил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, российская система ПВО в реальных условиях отработала поиск и уничтожение условных целей, которые имитировались за счет использования малозаметных решений.

"Очевидно, стояла задача разыграть эпизод отражения удара ракет типа "Томагавк", которые летят на предельно низкой высоте в режиме огибания рельефа местности — с этой задачей современные системы комплекса российской ПВО успешно справились", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в области разработки систем ПВО Россия всегда была впереди США.

"Учения показали, что система воздушно-космической обороны России надежна и эффективна", — заключил Коротченко.

"Восток-2018"

Учения "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока под руководством министра обороны Сергея Шойгу. Они стали самыми масштабными за последние 37 лет. В них принимают участие почти 300 тысяч военных Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации ВКС, а также военные из Китая и Монголии.

Также в учениях задействованы более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч бронемашин, до 80 кораблей и судов обеспечения.