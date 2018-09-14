На маневрах "Восток-2018" применили уникальные ракеты-невидимки

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Во время учений "Восток-2018" на полигоне "Телемба" в Бурятии российские военные применили "ракеты-невидимки".
Как рассказал в интервью изданию "Звезда"
начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов, командование решило усложнить задачу и не стало ограничиваться обычными учебными ракетами.
Во время условного массированного удара военным предстояло сбить специальные тренировочные копии настоящих крылатых ракет, способных огибать рельеф, имитаторы баллистических боеголовок, а также мишени-имитаторы ракет с использованием технологии "стелс".
При этом не было полной уверенности, что военные справятся с поставленной задачей, уточнил Тихонов.
"Дело еще и в том, что в маневрах были применены особые мишени-имитаторы ракет, с очень низкой радиозаметностью, по-другому — с технологией "стелс", "невидимки". Эти ракеты-мишени превосходят все известные иностранные аналоги уже настоящих устройств", — сообщил он.
Однако, несмотря на сложные условия, расчеты отразили все удары, причем некоторые — еще на подлете.
"Отражали "Томагавк"
Как отметил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, российская система ПВО в реальных условиях отработала поиск и уничтожение условных целей, которые имитировались за счет использования малозаметных решений.
"Очевидно, стояла задача разыграть эпизод отражения удара ракет типа "Томагавк", которые летят на предельно низкой высоте в режиме огибания рельефа местности — с этой задачей современные системы комплекса российской ПВО успешно справились", — заявил он в эфире радио Sputnik.
По его мнению, в области разработки систем ПВО Россия всегда была впереди США.
"Учения показали, что система воздушно-космической обороны России надежна и эффективна", — заключил Коротченко.
"Восток-2018"
Учения "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока под руководством министра обороны Сергея Шойгу. Они стали самыми масштабными за последние 37 лет. В них принимают участие почти 300 тысяч военных Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации ВКС, а также военные из Китая и Монголии.
Также в учениях задействованы более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч бронемашин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
В Забайкалье завершилась основная фаза маневров "Восток-2018".
Военнослужащие отразили наступление, отработали переход подразделений в атаку и завершение разгрома главных сил "противника".
Владимир Путин посмотрел, как проходят учения, а затем отправился на смотр войск.
"Наши армия и флот впервые проходят столь сложный и масштабный экзамен", — сказал президент.
Глава государства отметил, что активный этап учений прошел на высоком уровне.
Все части и соединения выполнили поставленные задачи и продемонстрировали воинское мастерство.
Верховный главнокомандующий поблагодарил участников маневров "за добросовестную службу, за профессионализм и выучку".
Учения показали, что российская армия может противостоять серьезным угрозам, заявил Владимир Путин.
Владимир Путин полигоне "Цугол".
Владимир Путин поблагодарил военнослужащих Китая и Монголии, которые участвовали в маневрах.
"У нашего боевого братства давние и прочные традиции", — сказал Путин.
Владимир Путин подчеркнул, что войска России, Китая и Монголии выполняют общую задачу — обеспечивают безопасность на евразийском пространстве.
Россия продолжит развивать международное военное сотрудничество, отметил президент.
Владимир Путин наблюдает за ходом учений "Восток-2018".
Учения "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на территории Дальнего Востока и прилегающих акваториях Тихого океана.
Руководит учениями министр обороны Сергея Шойгу.
Отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности России.
В маневрах участвуют около 300 тысяч российских военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
Эти учения — самые масштабные за последние 37 лет.
На маневрах присутствуют 87 наблюдателей из 59 стран.
Владимир Путин выступает на параде участников маневров "Восток-2018".