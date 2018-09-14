Борисов оценил переход на нацвалюты в расчетах за военную технику

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Ряд контрактов по военно-техническому сотрудничеству уже переведены на расчеты в национальных валютах, однако спрогнозировать сроки полного перехода на подобные платежи пока нельзя, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Это производная от тех санкций, которые были введены США и поддержаны европейскими странами. Это действительно определённого рода проблема, но которая тоже имеет свое решение. Это переход на расчеты в национальных валютах. Нам доллары не нужны, нам рубли нужны. Рубль — достаточно стабильная валюта, несмотря на те волатильности и прыжки курса", — сказал Борисов.

По его словам, в этом направлении ФСВТС и "Рособоронэкспорт" проводят серьезную работу. "В принципе, основные наши партнёры — покупатели нашей техники — смотрят на эту проблему вполне здраво. Зачем нам иметь контракты с Ираком или Китаем в долларах? В этом нет никакой необходимости", — пояснил вице-премьер.

Он отметил, что Россию интересует вся валюта, которая имеет реальную рыночную ликвидность и которую всегда можно превратить в рубли: евро, швейцарские франки, фунты, рупии. "На долларе свет клином не сошёлся. Все, что выгодно для российского производителя, все пригодно. Ряд контрактов уже переведены в национальные валюты. Точно назвать время полного перехода на расчеты в национальных валютах нельзя", — резюмировал Борисов.