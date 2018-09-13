ПОЛИГОН ЦУГОЛ (Забайкальский край), 13 сен – РИА Новости. Основной этап крупнейших в современной истории России военных маневров "Восток-2018" с участием войск Центрального и Восточного военных округов и китайских и монгольских военных, завершился на полигоне "Цугол" в Забайкалье.

"В ходе основного этапа будут отработаны действия по отражению наступления, нанесению всеми средствами огневого поражения силам условного противника, переходу подразделений в наступление и завершению разгрома его главных сил", — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Маневры "Восток-2018" начались 11 сентября и продлятся 7 дней. Они проходят под руководством министра обороны Сергея Шойгу на территории Дальнего Востока и прилегающих акваториях Тихого океана. В ходе маневров "отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности РФ.

Всего к маневрам привлечены около 300 тысяч российских военнослужащих, более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров, других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.