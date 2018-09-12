Адмирал рассказал, почему ВМС Украины не смогут "противостоять" России

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Военно-морские силы Украины, в боевой состав которых стоят всего несколько кораблей, не смогут оказать как военного, так и психологического воздействия на Россию, такие военно-политические авантюры только дискредитируют Киев, заявил РИА Новости в среду бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

Ранее командующий сухопутных войск Украины Сергей Попко заявил о решении усилить группировку войск на Азовском направлении из-за "агрессивных действий" России. В свою очередь, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко сообщал о готовящемся росте военного присутствия в Азовском море. В настоящее время на вооружении украинских ВМС стоит около десятка катеров и один фрегат проекта 1135.1 "Гетман Сагайдачный".

"Если ВМС Украины, мягко говоря, никудышные, их сегодня почти не осталось как таковых, то сухопутная составляющая при должном наращивании может составить кое-какую силу, но мне кажется, что реальная цель всех этих маневров — удержать ненавистную большинству украинского населения власть у руля. Мне кажется, что все эти потуги окажутся никчемными и пользы режиму Порошенко не принесут", — сказал Валуев.

Схожего мнения придерживается бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002) адмирал Владимир Комоедов.

"Двумя-тремя бронекатерами они никакой погоды не сделают, и было бы мудрее с их стороны исполнять правила, сложившиеся в связи с открытием Крымского моста. Нужна обязательная лоцманская проводка и досмотр судов. Доверия украинским властям уже нет", — подчеркнул собеседник агентства.

Киев обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море. Крымское погрануправление ФСБ сообщало, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало.

Ранее командование украинских ВМС признало, что Украина не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях, однако отметило, что стране "необходим небольшой, но эффективный флот". Примерами такого флота являются ВМС Норвегии, Швеции и Израиля, считают украинские военные. В пресс-центре командования ВМС Украины сообщили, что Киев разрабатывает при участии иностранных специалистов стратегию развития украинского флота до 2035 года.