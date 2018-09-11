Такого не было 37 лет: Россия проводит военные маневры "Восток-2018"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Активная фаза крупнейших в современной истории России военных маневров "Восток-2018" стартовала на Дальнем Востоке. Для чего наша страна проводит столь масштабные мероприятия боевой подготовки, как на них реагируют западные партнеры и почему маневры проводятся именно на востоке России — в материале РИА Новости.
Такого не было 37 лет
Армия России за последнее десятилетие неоднократно подвергалась внезапным проверкам, проводимым по приказу верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, проверяла свою "нервную систему" в ходе крупных учений "Запад-2017", принимала и до сих пор принимает участие в контртеррористической операции в Сирии, однако настолько крупные военные маневры, как "Восток-2018", проводятся впервые за 37 лет. Последний раз подобные мероприятия проводились в 1981 году.
Руководство мероприятиями боевой подготовки войск осуществляет непосредственно министр обороны РФ Сергей Шойгу. Они проходят на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана и завершатся 17 сентября. В военных маневрах задействовано более 300 тысяч военных, более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения, а на одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.
Основные действия проходят на общевойсковых полигонах Восточного военного округа Цугол, Бамбурово, Радыгино, Успеновский и Бикинский, а также на полигонах ВВС и ПВО Литовко, Новосельское, Телемба и Бухта Анна, в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов. Маневры пройдут в два этапа: в ходе первого развернется группировка войск на Дальнем Востоке, а также усилится группировка сил ВМФ в северной и дальневосточной морских зонах. На втором этапе командиры и штабы отработают управление межвидовыми группировками войск, а также оборонительные и наступательные действия.
Воздушная составляющая маневров представлена бомбардировщиками Су-34 и многофункциональными истребителями Су-35, ударными вертолетами Ми-28 и Ми-35, стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС, а также дальними ракетоносцами Ту-22М3. Кроме того, на оперативные аэродромы переброшены бомбардировщики Су-24, истребители-перехватчики МиГ-31БМ и штурмовики Су-25 из Челябинской области, Пермского и Красноярского краев.
Если говорить о составе участников маневров от иностранных партнеров, то известно, что, например, ВВС Китая направили шесть самолетов и 24 вертолета. По данным российского Минобороны, винтокрылые машины китайских ВВС представлены шестью вертолетами Ми-171, которые были закуплены в России, девятью вертолетами Z-9 и девятью Z-19.
Реакция Запада, к которой "мы привыкли"
Так, например, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила накануне, что учения "Восток-2018" проводятся далеко от стран НАТО и никак не влияют на их безопасность, а утверждения о подготовке РФ к конфликту — безосновательные. "К заявлениям, будто Россия готовится к некому масштабному конфликту, мы их слышали от представителей НАТО и некоторых стран-членов, мы к ним привыкли. На Западе еще сохраняется установка на поиск российской угрозы в любом событии, оснований для этого нет никаких. Учения "Восток-2018" проводятся далеко от зоны ответственности НАТО и никак не влияют на безопасность ее стран-членов", — сказала дипломат.
В свою очередь заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что на один из эпизодов масштабных военных маневров "Восток-2018" приглашены наблюдатели из 57 стран. "Участие подтвердили 91 наблюдатель из 57 стран, а также из Военной миссии связи НАТО и постоянного представительства Европейского союза в Российской Федерации", — сказал Фомин. По его словам, Россия неоднократно оповещала, в частности, страны НАТО о предстоящем мероприятии.
Маневры или учения
"Стратегические учения проводятся, как правило, с одним военным округом на одном стратегическом направлении под руководством начальника Генштаба. Маневры — на нескольких стратегических направлениях, принимают участие несколько военных округов, в данном случае Центральный и Восточный военные округа, Тихоокеанский и Северный флот, части центрального подчинения, и руководит маневрами министр обороны", — сказал генерал.
По его словам, в проведении маневров нет никакой сенсации, просто очередь их настала. "Это годовой цикл подготовки Вооруженных сил РФ, и в этом году решили совместить два военных округа", — добавил Герасимов, отметив, что такие большие учения в двустороннем формате полезны для штабов и войск.
Он добавил, что настолько масштабные маневры на территории Российской Федерации раньше не проводились. Ближайшими по масштабу можно считать маневры "Запад-81", которые проводились еще во времена СССР в Белорусском, Киевском и Прибалтийском военных округах и в Балтийском море. Однако по пространственному размаху и глубине перегруппировок "Восток-2018" превосходит "Запад-81".
Какова цель и почему на Востоке
"Эти учения — не рядовое событие. Любые такие маневры призваны отработать реальную ситуацию, и само участие в них Китая и Монголии — это уже сигнал, что наши страны солидарны и в случае необходимости готовы дать отпор общей угрозе", — сказал бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-полковник Леонид Ивашов.
Генерал отметил, что вероятность большого конфликта России и НАТО, в том числе на восточном направлении, сегодня не слишком высока, но тем не менее она существует, поэтому Москве и Пекину необходимо отработать вариант отражения агрессии. "При этом нам нужно внимательно наблюдать за реакцией Запада, в первую очередь, Пентагона, но при этом не склонять перед ними голову и спрашивать у них разрешение, так как "Восток-2018" проводится в соответствии с нормами международного права. Таким образом, мы с КНР реализуем свое право на коллективную оборону", — отметил собеседник агентства.
По его словам, это мероприятие было спланировано давно. "Единственное, в маневрах есть новый элемент — участие Китая и Монголии. Может быть, это и есть сигнал нашим американским партнерам", — резюмировал Бужинский.