Такого не было 37 лет: Россия проводит военные маневры "Восток-2018"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Активная фаза крупнейших в современной истории России военных маневров "Восток-2018" стартовала на Дальнем Востоке. Для чего наша страна проводит столь масштабные мероприятия боевой подготовки, как на них реагируют западные партнеры и почему маневры проводятся именно на востоке России — в материале РИА Новости.

Такого не было 37 лет

Армия России за последнее десятилетие неоднократно подвергалась внезапным проверкам, проводимым по приказу верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, проверяла свою "нервную систему" в ходе крупных учений "Запад-2017", принимала и до сих пор принимает участие в контртеррористической операции в Сирии, однако настолько крупные военные маневры, как "Восток-2018", проводятся впервые за 37 лет. Последний раз подобные мероприятия проводились в 1981 году.

Руководство мероприятиями боевой подготовки войск осуществляет непосредственно министр обороны РФ Сергей Шойгу. Они проходят на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана и завершатся 17 сентября. В военных маневрах задействовано более 300 тысяч военных, более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения, а на одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.

Основные действия проходят на общевойсковых полигонах Восточного военного округа Цугол, Бамбурово, Радыгино, Успеновский и Бикинский, а также на полигонах ВВС и ПВО Литовко, Новосельское, Телемба и Бухта Анна, в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов. Маневры пройдут в два этапа: в ходе первого развернется группировка войск на Дальнем Востоке, а также усилится группировка сил ВМФ в северной и дальневосточной морских зонах. На втором этапе командиры и штабы отработают управление межвидовыми группировками войск, а также оборонительные и наступательные действия.

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Воздушная составляющая маневров представлена бомбардировщиками Су-34 и многофункциональными истребителями Су-35, ударными вертолетами Ми-28 и Ми-35, стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС, а также дальними ракетоносцами Ту-22М3. Кроме того, на оперативные аэродромы переброшены бомбардировщики Су-24, истребители-перехватчики МиГ-31БМ и штурмовики Су-25 из Челябинской области, Пермского и Красноярского краев.

С моря войска прикроют экипажи Тихоокеанского и Северного флотов. По замыслу учений, экипажи кораблей отразят удары средств воздушного нападения, нанесут ответные удары по корабельным группировкам, в том числе с применением ракетных комплексов "Калибр", и отработают защиту побережья при высадке морского десанта противника в акваториях Охотского моря и северо-западной части Тихого океана. Самолеты и вертолеты морской авиации, в свою очередь, поддержат наступление сухопутных подразделений с воздуха, нанося массированные ракетно-бомбовые удары.

Если говорить о составе участников маневров от иностранных партнеров, то известно, что, например, ВВС Китая направили шесть самолетов и 24 вертолета. По данным российского Минобороны, винтокрылые машины китайских ВВС представлены шестью вертолетами Ми-171, которые были закуплены в России, девятью вертолетами Z-9 и девятью Z-19.

Реакция Запада, к которой "мы привыкли"

Некоторые западные издания уже успели назвать маневры российской армии "мощным сигналом всему миру", а в НАТО и вовсе считают, что "Восток-2018" являются подготовкой к масштабному конфликту. Однако, несмотря на это, открытость проводимых маневров беспрецедентна для политической обстановки, которая сложилась вокруг нашего государства последние годы.

Так, например, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила накануне, что учения "Восток-2018" проводятся далеко от стран НАТО и никак не влияют на их безопасность, а утверждения о подготовке РФ к конфликту — безосновательные. "К заявлениям, будто Россия готовится к некому масштабному конфликту, мы их слышали от представителей НАТО и некоторых стран-членов, мы к ним привыкли. На Западе еще сохраняется установка на поиск российской угрозы в любом событии, оснований для этого нет никаких. Учения "Восток-2018" проводятся далеко от зоны ответственности НАТО и никак не влияют на безопасность ее стран-членов", — сказала дипломат.

В свою очередь заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что на один из эпизодов масштабных военных маневров "Восток-2018" приглашены наблюдатели из 57 стран. "Участие подтвердили 91 наблюдатель из 57 стран, а также из Военной миссии связи НАТО и постоянного представительства Европейского союза в Российской Федерации", — сказал Фомин. По его словам, Россия неоднократно оповещала, в частности, страны НАТО о предстоящем мероприятии.

Маневры или учения

О том, почему "Восток-2018" относят, скорее, к маневрам, а не учениям, рассказал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, настолько масштабные мероприятия боевой подготовки на территории Российской Федерации раньше не проводились. Главное отличие этих учений от предыдущих — участие сразу нескольких военных округов.

"Стратегические учения проводятся, как правило, с одним военным округом на одном стратегическом направлении под руководством начальника Генштаба. Маневры — на нескольких стратегических направлениях, принимают участие несколько военных округов, в данном случае Центральный и Восточный военные округа, Тихоокеанский и Северный флот, части центрального подчинения, и руководит маневрами министр обороны", — сказал генерал.

По его словам, в проведении маневров нет никакой сенсации, просто очередь их настала. "Это годовой цикл подготовки Вооруженных сил РФ, и в этом году решили совместить два военных округа", — добавил Герасимов, отметив, что такие большие учения в двустороннем формате полезны для штабов и войск.

Он добавил, что настолько масштабные маневры на территории Российской Федерации раньше не проводились. Ближайшими по масштабу можно считать маневры "Запад-81", которые проводились еще во времена СССР в Белорусском, Киевском и Прибалтийском военных округах и в Балтийском море. Однако по пространственному размаху и глубине перегруппировок "Восток-2018" превосходит "Запад-81".

Какова цель и почему на Востоке

Как рассказали опрошенные РИА Новости эксперты, маневры "Восток-2018" свидетельствуют о солидарности России и Китая во внешней политике, а причиной проведения мероприятий боевой подготовки именно на востоке страны может являться вероятность, пусть и небольшая, конфликта России и НАТО на восточном направлении, поэтому Москве и Пекину необходимо отработать вариант отражения возможной агрессии.

"Эти учения — не рядовое событие. Любые такие маневры призваны отработать реальную ситуацию, и само участие в них Китая и Монголии — это уже сигнал, что наши страны солидарны и в случае необходимости готовы дать отпор общей угрозе", — сказал бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-полковник Леонид Ивашов.

Генерал отметил, что вероятность большого конфликта России и НАТО, в том числе на восточном направлении, сегодня не слишком высока, но тем не менее она существует, поэтому Москве и Пекину необходимо отработать вариант отражения агрессии. "При этом нам нужно внимательно наблюдать за реакцией Запада, в первую очередь, Пентагона, но при этом не склонять перед ними голову и спрашивать у них разрешение, так как "Восток-2018" проводится в соответствии с нормами международного права. Таким образом, мы с КНР реализуем свое право на коллективную оборону", — отметил собеседник агентства.

В свою очередь экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ Евгений Бужинский считает, что проведение маневров на востоке страны связано с тем, что в прошлом году крупные учения проводились на западе. "Любы крупные учения можно интерпретировать как хотите. Можно интерпретировать как демонстрацию, можно как сигнал кому-то. Но я не вижу, кому мы можем подавать сигнал на востоке. Это нормальные учения, и, видимо, пришло время провести мероприятия такого масштаба", — сказал эксперт.

По его словам, это мероприятие было спланировано давно. "Единственное, в маневрах есть новый элемент — участие Китая и Монголии. Может быть, это и есть сигнал нашим американским партнерам", — резюмировал Бужинский.