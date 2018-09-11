Подразделения ПВО заняли позиции для дежурства на учениях "Восток-2018"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны, оснащенные ЗРС С-300 и С-400, а также ЗРПК "Панцирь-С" заняли новые позиции для дежурства в рамках маневров "Восток-2018", сообщил Минобороны РФ.

"Подразделения противовоздушной обороны, оснащенные зенитными ракетными системами С-300 и С-400, зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", в рамках маневров "Восток-2018" завершили перебазирование в новые позиционные районы на Дальнем Востоке России", — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск совершили многокилометровые марши комбинированным способом из пунктов постоянной дислокации и начали к разворачиваться на новых позициях. Отмечается, что марши совершались в целях наращивания радиолокационного поля на ракетоопасных направлениях, а также для усиления сил противовоздушной обороны охраняемых районов.

"В ходе учения подразделениями ПВО будут отработаны задачи по отражению воздушного нападения условного противника. Дежурные силы авиации и ПВО отработают перехват воздушных целей, имитирующих крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и самолеты условного противника", — сообщили в Минобороны.