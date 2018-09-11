Ударные вертолеты перебросили на восток России в рамках учений

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Транспортные, ударные и транспортно-штурмовые вертолеты переброшены из Новосибирской и Свердловской областей на восток России в рамках маневров "Восток-2018", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Маневры пройдут с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.

"Тяжелые многоцелевые транспортные вертолеты Ми-26, многоцелевые ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ-В переброшены из Новосибирской и Свердловской областей на оперативные аэродромы на востоке России для участия в стратегических маневрах войск (сил) "Восток-2018", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе маневров летчики обеспечат воздушную поддержку войскам при выполнении задач и транспортировку грузов различного назначения.

Ранее на оперативные аэродромы ВВО уже были перебазированы свыше 30 самолетов оперативно-тактической авиации ЦВО.