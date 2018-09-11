МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео начала крупнейших в современной истории страны военных маневров "Восток-2018", стартовавших на Дальнем Востоке.

Маневры пройдут с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.

На трехминутной видеозаписи, опубликованной на странице военного ведомства в соцсети Facebook, демонстрируется военная техника, в частности, танки, БМП, вертолеты, самолеты, системы ПВО.