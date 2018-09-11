Более шести тысяч российских десантников примут участие в "Востоке-2018"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Более 6 тысяч российских десантников примут участие в маневрах "Восток-2018", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Маневры пройдут с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.

"В маневрах "Восток-2018" примут участие более 6 тысяч военнослужащих из трех соединений и двух отдельных воинских частей ВДВ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в маневрах задействуют свыше 900 единиц бронированной и колесной техники ВДВ, в том числе недавно поступившей на вооружение бригад из Ульяновска и Бурятии — БМД-4М, БТР-МДМ, СТС "Рысь", пикап "Патриот" с ПТРК "Корнет" и крупнокалиберным пулеметом "Корд".

"Для ведения разведки с воздуха в районах розыгрышей практических действий будет работать около 10 расчетов БЛА "Эрион-3", "Орлан-10" подразделений беспилотных летательных аппаратов ВДВ", — уточнили в Минобороны.