Учения в Средиземном море не нарушили международное право, заявили в ВМФ

ЛАТАКИЯ (Сирия), 8 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие Военно-морского флота России (ВМФ) и Воздушно-космических сил не допустили нарушений международного права в ходе совместных учений в Средиземном море, сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

"Хочу особо подчеркнуть, что в период проведения учений каких-либо нарушений норм международного морского права, воздушного пространства со стороны участников учения допущено не было", — сказал Королев.

Как сообщалось ранее, с 1 по 8 сентября 26 кораблей, включая две подлодки, а также 34 летательных аппарата Военно-морского флота и Воздушно-космических сил проводили первые в истории современной России совместные масштабные учения в Средиземном море. В рамках маневров состоялись практические ракетные стрельбы как с кораблей, так и с вертолетов и самолетов.

Кроме того, в субботу в рамках заключительного этапа учений российские военнослужащие отработали высадку морской пехоты с десантных кораблей на необорудованное побережье и захвата плацдарма условного противника. Высадка осуществлялась при поддержке Морской авиации ВМФ и ВКС.