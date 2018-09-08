На побережье Сирии в рамках учений на Средиземноморье высадились морпехи

ЛАТАКИЯ (Сирия), 8 сен — РИА Новости. Подразделения морской пехоты Военно-морского флота России (ВМФ) совершили высадку на необорудованное побережье в сирийской провинции Латакия в рамках совместных учений флота и Воздушно-космических сил (ВКС) на Средиземном море, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

По замыслу учений, российским военнослужащим необходимо было захватить плацдарм условного противника на побережье моря. Первоначально на берег высадилась разведгруппа с вертолетов, затем на берег на катерах была доставлена группа разграждения, а после этого туда высадились основные силы, которые десантировались на бронетранспортерах с больших десантных кораблей.

Поддержку с воздуха им оказывали самолеты морской авиации ВМФ и ВКС России.

В отработке высадки было задействовано 26 боевых кораблей, в том числе три больших десантных корабля, два тральщика, катера "Раптор" и корабль огневой поддержки, а также 24 летательных аппарата, в том числе вертолеты Ка-29, Ми-8 и Ми-24, самолеты Су-33 и Су-30СМ.

Как отметил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев, который присутствовал на учении, высадка российского десанта совпала с аналогичным событием, произошедшим полвека назад.

"В этом году исполняется 50 лет со дня первого морского десанта, организованного пятой эскадрой Военно-морского флота (СССР — ред.) здесь, в Средиземном море, в 1968 году. Для нашим моряков это очень поучительно и символично", — сказал Королев журналистам после завершения высадки.

Он добавил, что моряки с достоинством выполнили поставленные задачи. "Наши моряки имеют современные вооружения и средства высадки, но в прошлом и настоящем нашу морскую пехоту объединяет один девиз: "Там, где мы, — там победа!" — заключил главком ВМФ.

Как сообщалось ранее, с 1 по 8 сентября 26 кораблей, включая две подлодки, а также 34 летательных аппарата ВМФ и ВВКС проводят первые в истории современной России проводят совместные масштабные учения в Средиземном море. В рамках маневров проводятся практические ракетные стрельбы как с кораблей, так и с вертолетов и самолетов.