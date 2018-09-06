Разработчик назвал сроки начала испытаний вертолета Ка-62

ГЕЛЕНДЖИК, 6 сен — РИА Новости. Новый российский многоцелевой вертолет Ка-62 приступит к сертификационным испытаниям до конца года, сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

Летный образец Ка-62 совершил свой первый перелет и приземлился на территории кампуса ДВФУ во Владивостоке, где будет представлен участникам и гостям Восточного экономического форума.

Первый испытательный полет Ка-62 состоялся в мае 2017 года. За прошедший год были проведены испытания, после которых вертолеты доработали. В частности, были усовершенствованы и усилены конструкции корпуса рулевого винта и хвостового оперения, а также установлена трансмиссия типовой конструкции.

По завершении всех необходимых работ Ка-62 в соответствии с программой испытаний выполнил серию регулярных и устойчивых испытательных полетов, которые подтвердили его высокие летно-технические характеристики, а также низкий уровень расхода топлива по сравнению с конкурентами. В ходе последнего полета по программе испытаний вертолет пролетел 260 километров.

Гражданский многоцелевой вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой высоте практического потолка и высокой тяговооруженности двигателей Ка-62 также может вести поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах. На вертолете применено полностью отечественное бортовое радиоэлектронное оборудование с новейшей системой управления общевертолетным оборудованием.