Россия заранее объявила о бесполетных зонах на время учений "Восток-2018"

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Районы, где будут разыграны эпизоды масштабных учений "Восток-2018", во избежание инцидентов заранее объявлены опасными для полетов и судоходства, сообщил в четверг иностранным военным атташе заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
"Личный состав … дополнительно проинструктирован на предмет четкого соблюдения мер безопасности и предотвращения возникновения опасных инцидентов в ходе военной деятельности", — заявил Фомин.
По его словам, "для безопасности мореплавания и полетов воздушных судов" заранее объявлены опасными для судоходства и полетов "отдельные районы действия войск".
Все это делается в соответствии с международными договорами, которые подписала Россия.
"С рядом государств региона (Южная Корея, КНДР, Китай, Япония и США) у России подписаны также соглашения о предотвращении инцидентов на море и в воздушном пространстве над ним, а также имеются договоренности о предотвращении опасной военной деятельности", — напомнил Фомин.